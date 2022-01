Yvelines – i France – Assouplissement de l’obligation de port du masque en dehors du terrain français

Article lancé : 12 janvier 2022

Le tribunal exécutif a décidé que l’obligation de porter des masques devrait être limitée aux destinations à haute fréquence et à l’augmentation du trafic piétonnier.

Mercredi 12 janvier, le tribunal de grande instance de Versailles a suspendu un arrêté préfectoral ordonnant le port du masque à l’extérieur du terrain des Yvelines en Ile-de-France.

La décision du conseil provincial d’obliger tous les enfants de 11 ans et plus de se couvrir la bouche et le nez dans les lieux publics a été contestée d’urgence par des particuliers.

Le tribunal a jugé que l’obligation de porter un masque ne pouvait être imposée que si la situation épidémiologique locale le justifiait. Rappelant le risque d’infection, le tribunal a décidé que cette exigence devrait être limitée aux destinations fréquentes et aux situations qui ne permettent pas le maintien d’une distance sociale appropriée lors d’un trafic piétonnier élevé, par exemple, les marchés, les espaces ouverts ou les centres-villes.

Le port de masques en dehors de ces lieux est un besoin impérieux et une « atteinte à la liberté d’un individu de s’adapter aux circonstances du moment et du lieu ».

