Volley-ball. La France bat le Danemark 23-22 et se qualifie pour la finale

Les Françaises ont voyagé comme une tempête jusqu’à présent. L’équipe de France de volley-ball a battu l’Angola, la Slovénie et le Monténégro au premier tour et a battu la Serbie, la Russie et la Pologne au deuxième tour. L’équipe blanche et rouge a perdu contre eux 16-26. La France a également battu la Suède 31-26 en quarts de finale.

Cependant, Dance Spain a également excellé à la Coupe du monde. Les équipes ont gagné avec des victoires complètes, y compris les Allemands, les Hongrois et les Tchèques, ainsi que le Congo, la Corée du Sud et la Tunisie – tous très clairement. Ils ont eu un grand impact, de sorte que le match de demi-finale a été un affrontement entre deux grandes équipes, qui n’ont pas joué de rôle important lors du dernier championnat du monde.

La France, qui a ensuite perdu l’or face aux Pays-Bas, n’a jamais atteint le stade des médailles. Elle a terminé 13e ! Le Danemark était à la neuvième place.

Dans une demi-finale remarquablement équilibrée, lorsque la gardienne Sandra Taft a commencé à les défendre, il semblait que le Danemark serait le premier à en profiter. Grâce à elle, l’équipe danoise a sorti des contre-attaques dangereuses, mais les a gâchées. Quelques secondes avant la fin, la France était 23-22. Puis Sandra Doft a de nouveau défendu. Le Danemark a contre-attaqué… l’a gâché. Une belle opportunité de prolongation, de gagner, est terminée.

Tout comme avoir remporté la médaille d’or en 2017 après la finale contre la Norvège, la France a perdu la majeure partie du match, mais s’est qualifiée pour la finale. Maintenant c’est peut être identique Parce que la Norvège jouera contre l’Espagne en deuxième demi-finale. Transfert au Bolchoï Sport Extra à 20h30.

