Voitures d’occasion – Importées en octobre 2021. Allemagne, France, Belgique – Rapport de guerre

En octobre, 79 386 voitures particulières et fourgonnettes d’occasion pesant au total 3,5 tonnes ont été immatriculées en Pologne, selon l’Institut de recherche sur le marché automobile de Samar. Cela représente une baisse de 2,9 % par an. Le résultat est moindre qu’en septembre. L’Allemagne est la source d’importation la plus populaire.

Depuis le début de l’année, le nombre d’immatriculations de voitures importées s’élève à 796.357 unités, en hausse de 11,8%. Plus que la période correspondante de 2020. D’ici la fin de l’année, les importations fluctuent entre 920 et 940 000, selon Samar. Pièces.

La France et la Belgique sont sur la plate-forme avec respectivement 82 489 et 52 489 voitures. Le nombre de voitures importées de France a augmenté de 19 %. Année après année, il s’agit de la plus forte augmentation de tous les pays parmi les dix premiers. Les Pays-Bas ont clôturé le top cinq – 34 883 unités et les États-Unis – 29 833 unités.