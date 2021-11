Vitrines festives et sapin de Noël au supermarché Galeries Lafayette – iFrance – France

Article lancé : 17 novembre 2021

Le plus célèbre des grands magasins parisiens est désormais décoré de sapin de Noël et ses vitrines ont des décorations de contes de fées.

Ce soir, il y avait une présentation de vitrines de Noël animées et d’un sapin de Noël au Centre Commercial Lafayette à Paris. L’événement a réuni Hélène et Omar Sy, Leïla Bekhti et Louane, qui représentent l’Association Cékedubonheur.

Le thème de cette année pour les décorations de Noël est « 1, 2, 3 Noël ». Grâce aux images animées, adultes et enfants peuvent trouver des jouets qui voyagent dans la motoneige du Père Noël plein de surprises.

À l’intérieur de la galerie se trouve un grand sapin de Noël décoré de jouets et de la cathédrale Saint-Pierre. Nicolas en astronaute.

