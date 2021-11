Virus Corona en Pologne. Les universités introduisent des restrictions sur les étudiants et les enseignants

Professeur. Krzysztof Filipiak, recteur de l’Université de médecine Maria Skłodowskiej-Curie à Varsovie, a introduit une restriction qui autorise uniquement ceux qui ont été complètement vaccinés, guéris ou qui ont un test de virus corona négatif dans l’enseignement à temps plein. “C’est la voie suivie par la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie et la République tchèque”, a déclaré Filipiak à TVN24 sur Faktach po Faktach.

Professeur. Krzysztof Filipiak : Nous avons suivi le chemin de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Slovaquie et de la République tchèque.TVN24

– Il suit le chemin de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Slovaquie et de la République tchèque. Nous n’avons pas vraiment inventé quoi que ce soit de nouveau. Les personnes qui étudient dans une faculté de médecine, les personnes qui sont en contact fréquent avec les patients qui sont des employés des établissements de santé. Je ne peux pas imaginer le risque pour la santé et la vie des étudiants et du personnel universitaire – a expliqué le professeur. Philippin.