Virus Corona en Europe. Les passeports vaccins remplaceront en France les passeports sanitaires. En Allemagne, des travaux sur les vaccins obligatoires

Le Portugal a connu un autre jour avec un nombre élevé d’infections par le virus corona. La situation est meilleure en Italie, où le nombre d’infections se confirme. La situation est similaire en Grande-Bretagne et en Irlande, où les restrictions gouvernementales ont été levées. Le gouvernement allemand se prépare à introduire un vaccin obligatoire. En France, à partir de lundi, des passeports de vaccination seront exigés en lieu et place d’un justificatif de test négatif.

Sept députés de la coalition gouvernementale du SPD, du FDP et des Verts ont rédigé le premier projet de loi visant à introduire un vaccin obligatoire mondial contre le gouvernement-19. Le débat parlementaire à ce sujet aura lieu mercredi prochain.

Regarder en direct sur TVN24 GO

“Nous sommes un parti multipartite sur cette question importante et nous voulons parvenir à un consensus démocratique pour une meilleure solution”, ont expliqué les délégués. “Notre motivation est avant tout de préparer le pays pour le long terme automne-hiver à venir et de prévenir une charge supplémentaire sur le système de santé en cas d’infections ultérieures”, ont-ils ajouté.

Virus Corona en AllemagneSachcha Steinbach / PAP / APO

Il n’y a aucune disposition dans le projet concernant les obstacles possibles au refus du vaccin. Le nombre de doses de vaccin obligatoires n’a pas non plus été fourni. La lettre a été signée par des députés du SPD, des Verts et du FDP. “Mais il n’y a pas de signatures de politiciens du syndicat CDU / CSU” – note “Die Weld”.

Un autre jour au Portugal avec un nombre élevé d’infections

Au cours des dernières 24 heures, le Portugal a connu plus d’infections quotidiennes par le virus corona depuis le début de l’épidémie de COVID-19. Le nombre d’infections a dépassé 58 000, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du pays.

Néanmoins, il n’y a eu qu’une légère augmentation du nombre de nouveaux patients COVID-19 dans les hôpitaux portugais le dernier jour. Au total, 2 044 personnes y sont soignées, dont 162 en réanimation.

Le ministère de la Santé a également souligné qu’il y avait une augmentation significative du nombre de décès quotidiens. Jeudi, 49 victimes étaient décédées au Portugal, le plus élevé en une seule journée depuis le 26 février 2021.

Le ministère a confirmé que l’augmentation du nombre d’infections s’est accompagnée d’une dose de rappel du produit Covit-19 avec un niveau élevé de vaccination quotidienne, soit plus de 70 000.

Les gens font la queue pour un test de virus corona à LisbonnePAP / EPA / MIGUEL A. Lopes

De son côté, la Direction générale de la santé publique (DGS) de Lisbonne a déclaré vendredi que plus de 100 000 écoliers portugais ont été infectés par le virus corona depuis la reprise des cours le 10 janvier.

À l’exception des élèves malades, des millions d’enfants ne peuvent pas aller en classe car l’un de leurs parents est infecté par le virus corona et toute la famille est isolée. “L’incidence de l’absentéisme scolaire a augmenté ces derniers jours, entraînant des difficultés d’enseignement”, explique la DGS.

Pendant ce temps, SIC Noticias a annoncé vendredi que les cours du primaire dans certaines municipalités portugaises ont été annulés depuis jeudi en raison de l’augmentation rapide des infections parmi les enseignants. Les établissements d’enseignement ont été fermés après que les administrateurs de l’école n’aient pas identifié les personnes susceptibles de remplacer les enseignants concernés.

L’épidémie perdure en Italie

Plus de 300 000 personnes de plus de 50 ans en Italie ont été vaccinées avec la première dose de COVID-19 depuis que le vaccin est devenu obligatoire début janvier, indique vendredi le rapport hebdomadaire.

La Fédération des salles médicales a rapporté que près de 2 000 médecins ont été suspendus pour ne pas avoir de vaccin obligatoire contre le COVID-19 – 0,4 %. Tous les médecins italiens.

La société de services de santé a annoncé vendredi qu’après 12 semaines consécutives d’épidémies en Italie, l’épidémie s’est stabilisée et le rythme de croissance commence à ralentir. Au cours de la dernière journée, 179 000 nouvelles infections ont été diagnostiquées – 373 décès.

Virus Corona en ItalieReuter

Silvio Brucefero, président des National Institutes of Health, a commenté les dernières données selon lesquelles il y a une confirmation à la fois du nombre de cas et de l’augmentation des hospitalisations en soins intensifs.

Les taux de vaccination au Royaume-Uni sont en baisse

Le nombre de doses de rappel du vaccin Covit-19 a chuté de façon spectaculaire au Royaume-Uni. La semaine dernière, dès jeudi et moins, moins de 562 000 ont été livrés, soit plus de la moitié de ce qui a été livré la veille de Noël.

Au cours de la première quinzaine de décembre, alors que la variante Omigran commençait à se répandre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que l’objectif était que tous les adultes du pays reçoivent une dose de rappel d’ici la fin de cette année.

Virus Corona en Grande-BretagneAndy Rain / Pop / EPA

En fait, l’intérêt pour eux était énorme, les files d’attente se reformant devant les points de vaccination, et les records de doses administrées étaient battus presque tous les jours – au 21 décembre, ils étaient près de 969 000. – Et il semblait que cet objectif très difficile pouvait être atteint.

Au total, 36,75 millions de personnes ont reçu le niveau de rappel, soit 63,9 %. Résidents de plus de 12 ans. La baisse d’intérêt pour les doses de rappel peut être due à la baisse du nombre de nouvelles infections et à la conviction que le pic d’onde provoqué par la variante Omigron en Grande-Bretagne est à l’origine de cela.

L’Irlande supprime la plupart des restrictions gouvernementales

L’Irlande a levé presque toutes les restrictions gouvernementales, y compris toutes celles qui ont été introduites en relation avec la variante Omigron. Le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de les maintenir car la marée de cette vague est passée et les taux de vaccination sont élevés.

– Les gens savent que le gouvernement n’impose pas de restrictions à la liberté individuelle au-delà de ce qui est nécessaire. Par conséquent, le Premier ministre Michael Martin a souligné qu’à partir de 6 heures du matin demain, la plupart des restrictions en matière de santé publique seront levées.

Les pubs, restaurants et autres restaurants ont repris leurs activités normales samedi – les clients n’ont pas été invités à montrer le certificat du gouvernement.

La nécessité de maintenir l’exclusion sociale a été abolie et les restrictions imposées aux personnes autorisées à participer à des événements de masse dans des salles ouvertes et fermées ont été supprimées. Il n’y a pas de limites au retour à la maison. À son tour, à partir de lundi, le retour aux tâches standard commencera progressivement.

Il y aura une obligation de porter des masques dans les lieux publics fermés introduite avant l’apparition de la variante Omigron – au moins jusqu’à fin février. Les certificats gouvernementaux sont requis pour partir à l’étranger.

En France, les passeports vaccinés remplaceront les passeports sanitaires

Le Conseil constitutionnel a approuvé vendredi une loi visant à introduire un passeport vaccin au lieu d’un passeport santé. A partir de lundi, le document sera valable dans les lieux publics pour toute personne âgée de plus de 16 ans. La loi fait une exception pour les institutions médicales et les rassemblements politiques, où un test négatif est encore suffisant.

Virus Corona en FrancePAP / EPA / Mohammad Bhadra

Depuis lundi, comme l’a rappelé jeudi le Premier ministre Jean Costex, l’accès aux multiples lieux et itinéraires (restaurants, bars, transports en commun régionaux, grands rassemblements, etc.) et les transports longue distance dépendent de l’ensemble du calendrier vaccinal.

Le test négatif délivré jusqu’à présent en lieu et place du justificatif de vaccination dans le cadre du Passeport Santé ne sera désormais accepté que pour l’accès aux établissements et services de santé et aux rassemblements politiques.

La variante Omigron domine la Slovaquie

Plus tôt dans la semaine, la variante du virus Omigron Corona a été détectée chez 59 % des Slovaques. Échantillons analysés. Jeudi, pour la première fois depuis la mi-décembre, plus de 7 000 infections au SRAS-CoV-2 ont été confirmées dans le pays, soit près de quatre fois plus qu’il y a une semaine, a annoncé vendredi le service de santé slovaque.

Omikron a augmenté de 13% dans les premiers jours de janvier. Des infections ont été diagnostiquées en Slovaquie, une semaine plus tard, déjà 30 %. C’est maintenant la variante dominante. Cependant, les experts soulignent que malgré l’augmentation du nombre d’infections dans le pays, le nombre de patients COVID-19 admis dans les hôpitaux est en baisse. Ils étaient 1 566 jeudi, le plus petit depuis fin octobre l’an dernier.

Le Premier ministre slovaque Eduard Heger a déclaré vendredi que malgré l’augmentation des infections à Omigron, le gouvernement et les services de santé envisageaient de limiter l’isolement à cinq jours et trois jours pour les personnes ne présentant pas de symptômes de Covit-19. Cependant, la situation épidémique actuelle en Slovaquie ne permet pas de tels changements.