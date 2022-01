Le ministre allemand de la Santé a mis en garde contre des limitations importantes de la mortalité élevée et des traitements hospitaliers en raison de la vague contagieuse de la variante Omigran. Après deux semaines de débats houleux, une loi a été votée en France pour transformer le passeport santé en passeport vaccins. Malgré l’énorme vague d’infections causée par Omigran, les autorités danoises ont levé plusieurs restrictions gouvernementales.

“Nous avons des semaines très difficiles en Allemagne”, a déclaré le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach Build am Sondak. – La situation dans les hôpitaux va encore s’aggraver. En fonction de l’évolution de la maladie, il peut y avoir une pénurie non seulement dans les unités de soins intensifs mais aussi dans les services ordinaires, explique le chef du ministère. A cette époque, la plupart des jeunes ont beaucoup de contacts. Si les personnes âgées sont infectées, le nombre d’admissions à l’hôpital augmentera à nouveau, a-t-il déclaré.

Selon Lauterbach, la variante Omigron n’est pas une alternative au vaccin. “Désormais, une personne non vaccinée touchée par la variante Omigran recevra peu de protection contre les autres types à l’automne”, a écrit dimanche le ministre sur Twitter. “Omigron n’est pas une alternative au vaccin”, a-t-il ajouté.

Cependant, selon l’Université Johns Hopkins aux États-Unis, le Danemark lutte contre la pire vague d’épidémies de virus corona depuis le début de l’épidémie (plus de 25 000 nouvelles infections et 16 décès liés au COVID-19 ont été enregistrés samedi), avec de nombreuses convoitises étant levé dimanche. Les musées, galeries, cinémas, théâtres et parcs d’attractions pourraient rouvrir conformément à l’assouplissement des restrictions annoncé mercredi.