Virus Corona dans le monde – États-Unis, Italie, Portugal, Grèce, Chypre, Suisse, Norvège, Allemagne, République tchèque, Autriche, France, Suède, Malte, Bulgarie, Finlande – règles d’entrée

La propagation de la variante Omigron incite d’autres pays à introduire des restrictions supplémentaires sur les voyageurs. La plupart d’entre eux nécessitent des tests PCR. Une telle demande attend la Pologne, qui se rend aux États-Unis, en Italie, en Suisse, au Portugal, en Norvège, en Grèce et à Chypre.

États-Unis

Les touristes vaccinés peuvent se rendre aux États-Unis. Les vaccins approuvés ne sont approuvés que par la FDA américaine (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) et répertoriés par l’OMS (AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac). En plus du vaccin, toute personne âgée de plus de 2 ans doit se faire réaliser une PCR ou un test d’antigène 24 heures avant le départ ou un certificat attestant que la maladie est passée au cours des 90 derniers jours.

Italie

D’ici la fin janvier, toutes les personnes venant en Italie en provenance des pays de l’UE doivent avoir un laissez-passer du gouvernement confirmant qu’elles ont été vaccinées au cours des 9 derniers mois ou se sont rétablies dans les 6 mois et un test PCR négatif doit être effectué dans les 48 heures. Visite ou test d’antigène des dernières 24 heures. De plus, ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être soumis à cinq jours d’isolement. Avant d’entrer en Italie, vous devez remplir le formulaire en ligne de localisation des passagers (dPLF).

le Portugal

Au Portugal, il y a une catastrophe naturelle jusqu’au 20 mars 2022 et ceux qui arrivent dans le pays par voie aérienne doivent présenter un test négatif ou un certificat médical confirmant qu’ils ont réussi le Covit-19 au cours des 6 derniers mois. Les preuves de vaccination ne sont pas acceptées. Il est respecté non seulement aux frontières terrestres, mais également pour les voyageurs en provenance des zones de l’UE à faible taux d’infection selon la classification du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC). Ceux de Pologne qui ont été marqués en rouge avec des taux d’infection au cours des 14 derniers jours (comme sur la plupart des continents) sur la carte ECDC doivent subir un test PCR au cours des 72 dernières heures ou un test d’antigène à partir de 48. Certificat du gouvernement européen confirmant la récupération dans les heures ou à la frontière.

Grèce

Quel que soit le statut du vaccin, toutes les personnes de plus de cinq ans venant en Grèce doivent présenter un test antigénique rapide (valable 24 heures) ou un test PCR (valable 72 heures) pour montrer des résultats négatifs. Cette règle est valable du 19 décembre au 10 janvier. De plus, tous les voyageurs en Grèce doivent remplir un formulaire PLF.

Chypre

Les personnes venant à Chypre en provenance de pays classés comme zones rouges selon la classification ECDC, à savoir. Ils doivent subir un test PCR dans les 72 heures suivant leur départ de Pologne, puis retourner sur l’île pour effectuer un deuxième test PCR à leurs frais et rester isolés jusqu’à ce que les résultats du test soient disponibles.

la Suisse

Tous les voyageurs venant de l’étranger en Suisse doivent s’inscrire en ligne 48 heures avant leur arrivée, et les plus de 16 ans doivent présenter un résultat de test PCR négatif (pas plus de 72 heures). Cela s’applique également à ceux qui ont été vaccinés et qui se rétablissent. Le test doit être répété entre le quatrième et le septième jour, et il peut également s’agir d’un test d’antigène.

Norvège

La Norvège a les règles d’entrée les plus restreintes en Scandinavie. Tous les voyageurs, y compris ceux qui ont été vaccinés, doivent enregistrer leur séjour à entrynorway.no avant leur arrivée et se soumettre à un contrôle Covit-19 à la frontière dans les 24 heures suivant leur arrivée.

Allemagne

En raison du nombre élevé de cas, le gouvernement fédéral allemand classe la Pologne comme zone à haut risque. Par conséquent, toute personne se déplaçant de Pologne vers l’Allemagne doit être soumise à un isolement strict de dix jours jusqu’à ce qu’elle soit complètement vaccinée ou guérie, dont elle peut être libérée cinq jours avant l’entrée après avoir obtenu un résultat de test négatif. Pour les enfants de moins de 12 ans, l’isolement dure cinq jours.

République Tchèque

Les citoyens polonais qui n’ont pas été vaccinés à leur entrée en République tchèque doivent soumettre un résultat de test PCR négatif 72 heures avant leur arrivée. De plus, des tests PCR supplémentaires doivent être effectués entre le cinquième et le septième jour après leur arrivée, et pour obtenir des résultats, ils doivent porter un masque FFP2 partout en dehors de la maison.

L’Autriche

Le test n’autorisant pas l’entrée dans le pays à partir du 20 décembre, une stratégie différente a été adoptée par les autorités autrichiennes. Par conséquent, un certificat de vaccination ou de récupération sera requis pour entrer en Autriche.

La France

En raison de la prévalence de la variante Omigran à partir de samedi, tous les voyageurs du Royaume-Uni vers la France, y compris ceux qui ont été vaccinés, doivent subir un test d’antigène ou une PCR 24 heures avant leur arrivée et avoir un motif d’arrivée documenté et valable. En l’absence de résultat de test négatif, les passagers doivent être isolés pendant 7 jours à leur arrivée. En quittant la Pologne, avant de venir en France, vous devez compléter le dPLF et avoir un certificat du gouvernement.

la Suède

Il est recommandé de passer les tests dès leur arrivée en Suède, mais ils ne sont pas enregistrés. En raison du pic des voyages avant les vacances, il est recommandé d’arriver à l’aéroport d’Arlanda près de Stockholm 2 à 3 heures à l’avance car des files d’attente se forment en raison de la restriction des passeports gouvernementaux.

Malte

Les vacanciers polonais peuvent se rendre à Malte en présentant le dPLF et le certificat du gouvernement de l’UE, confirmant que le cycle complet de vaccination contre Kovit-19 a été effectué. Ceux qui n’ont pas une telle certification, qui ont une infection, ou qui ont actuellement un test négatif, seront recommandés pour 14 jours d’isolement payant (100 euros par nuit). Un certificat de vaccination est requis pour les voyageurs âgés de 12 ans ou plus. Les enfants de moins de 5 ans n’en ont pas besoin. Les enfants âgés de 5 à 11 ans dont les parents sont vaccinés et ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales éviteront l’isolement s’ils soumettent un résultat de test PCR négatif jusqu’à 72 heures à l’avance.

La Bulgarie accepte les touristes des pays dits Zones vertes et jaunes (y compris la Pologne) Sur la base du certificat de vaccination, la récupération au cours des six derniers mois, la PCR ou le test d’antigène n’a pas été effectué avant 78 heures. Sinon, il y a un devoir d’isolement de 10 jours, dont le test sera libéré jusqu’à 78 heures après l’arrivée.

Finlande

À partir de mardi, les voyageurs venant en Finlande en provenance de l’extérieur de l’UE et de l’espace Schengen devront fournir un résultat négatif supplémentaire au test du virus corona, qu’ils soient entièrement vaccinés ou non. En raison de la propagation rapide de la variante Omigron, des directives spéciales s’appliquent également aux visiteurs du Danemark, de la Norvège et de la Grande-Bretagne. Les passagers de ces pays seront envoyés pour des contrôles frontaliers obligatoires, qu’ils peuvent éviter s’ils soumettent le résultat d’un contrôle effectué plus tôt, qui ne dépasse pas 48 heures.