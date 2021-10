Article lancé : 3 octobre 2021

Ce n’est pas la viande la plus appréciée de la cuisine française. Leurs têtes sont du poulet, principalement des poulets, des canards dans certaines parties du pays, puis du bœuf, toujours l’agneau le plus populaire mais le plus cher, ainsi que le cerf. Le flacon reste sur “This Cooking Pelton’s Tail”. Les abats sont très appréciés. Autant dire que pendant nos études à Le Garden Blue Academy, nous n’avons préparé le veau qu’une seule fois. Mais dans n’importe quelle version ! Impérialisme!

Il s’appelle Marengo Vial d’un village du Piémont dans le nord de l’Italie. Un petit village bilingue français-italien coincé dans la belle vallée d’Aoste. Le général Napoléon Bonaparte, premier ambassadeur de l’époque, mena une guerre victorieuse en juin 1800 avec l’armée du Saint-Empire, commandée par le général von Moles d’Autriche, qui avait un avantage décisif sur les hommes et l’artillerie, et disposait d’une puissante force de 8 000 cavaliers. L’avantage des forces impériales sur les Français était de 30 à 24 000 soldats et 24 pour 100 canons. C’est pourtant l’armée de Napoléon qui a gagné la bataille. Apparemment, l’odeur des canons sur le champ de bataille affecta Bonaparte, il ressentit une faim “enragée” et le cuisinier dut préparer rapidement des plats dignes du palais du futur empereur.





Marengo est délicieux

Dans la version originale de « guerre », l’essence du régime était le poulet ; Ce n’est qu’alors que Vial a commencé à produire de la même manière. Le chef Thunand a « évoqué » un plat très savoureux. C’était énorme parce que les chariots de nourriture français ont été abattus par les ennemis. Vous pouvez utiliser n’importe quoi sous la main – poulet, tomates, ail, huile d’olive, écrevisses, vin blanc, cognac et persil vert. Un an plus tard, une déclinaison de ce plat apparaît dans la version “veau” avec Marengo, ainsi qu’un lapin dans le rôle principal. Quoi qu’il en soit, la viande doit être cuite à la vapeur lentement. Napoléon se réjouit de la nourriture de cette « victoire », qu’il prépare toujours « après la guerre ».

L’art culinaire traditionnel

Son produit phare pour le veau est la Couverture de Way. Les morceaux de viande sont cuits pendant une heure et demie jusqu’à ce qu’ils soient fondus dans la bouche. Fait de clous de girofle, de laurier frais, de petits oignons, de champignons, de céleri, de carottes, de persil frais, de sauce à la crème, de jaune et de muscade. Nous fabriquons des côtelettes farcies de vrais champignons. Faire tremper les champignons pendant une demi-heure. Pelez un oignon et hachez-le finement. Avec les champignons, faire chauffer le beurre et l’huile d’olive dans une poêle. Faites-les revenir doucement, puis mélangez-les avec du beurre, un peu de miel, un jaune d’oeuf, de la crème, du curcuma émincé, du zeste de citron vert, des herbes hachées – thym et coriandre et un peu de muscade. Saupoudrez-les de poivre de Cayenne ou de poivre fraîchement moulu. Battre d’abord les escalopes de veau avec un grand couteau (sous le papier d’aluminium), puis casser avec un rouleau à pâtisserie ; Farcissez-les et enveloppez-les de fines lanières de bacon ou de bacon. Nous attachons avec de la corde de cuisson. Une branche de romarin. Faites également revenir dans une poêle et ajoutez du vin blanc. Nous le garnissons de la sauce préparée pendant la cuisson. Egalement vin blanc sec Bertigad Grande Réserve. 2018. De la région bordelaise. Souches Semilon et Savignon. Ce vin est élevé en fûts de chêne et associe une douce couleur paille avec des rayures dorées. Bouquet plein de fleurs et de pêches mûres. Une délicieuse garniture pour escalopes de veau aux champignons.

Marek Brzeziński

