Varsovie. L’ambassadeur de France a remis l’Ordre des Arts et des Lettres à trois Polonaises

L’ambassadeur de France en Pologne Frederick Pillett a remis l’Ordre des Arts et des Lettres à Carolina Sibiska-Lewandowska, Magorkosada Nymska et Barbara Dorusic.

– Vous représentez trois générations de femmes de l’élite intellectuelle polonaise au cours des 40 dernières années, et votre contribution à la promotion de la culture de votre pays a été substantielle et décisive. La France Et aux relations franco-polonaises – a déclaré l’ambassadeur Billet lors de la cérémonie. “La culture est le héros de notre soirée”, a-t-il souligné. « La culture est un excellent ciment, un moteur puissant dans nos relations », a-t-il expliqué.

L’ambassadeur de France en Pologne a rappelé que l’Ordre des Arts et des Littératures a été créé en 1957 et a été “décerné pour des réalisations artistiques ou littéraires exceptionnelles et pour la promotion”. Littérature Et l’art en France et dans le monde ».

Dans ses louanges, l’ambassadrice Billette Carolina Sipiaska-Lewandowska a souligné qu’elle était “un doctorat en historien de l’art et galerie d’art nationale – de nombreuses années de superviseur expérimenté associé à Sakoda”.

– Vous avez été directeur du Musée de Varsovie pendant un an. De plus, votre vie professionnelle et personnelle est indissociable de la France. Rappelons que depuis mars 2014, vous êtes responsable du département de photographie du Musée national d’art contemporain de Paris – le centre de Pompéi, l’un des musées d’art moderne les plus célèbres au monde – a-t-il déclaré.





Le prix que nous vous remettons est l’expression d’une reconnaissance maximale de votre engagement pour la France et la coopération culturelle. Pologne dit Billet. – Vous êtes un pont unique entre les deux pays. C’est pourquoi aujourd’hui la France vous rend hommage en vous offrant cette précieuse décoration – a souligné l’ambassadeur.

En mémoire de Marcorsada Nymska, Billette a rappelé : « Varsovie a fait preuve d’un grand engagement pour la promotion de la culture française tout en gérant le bureau culturel de la ville de Varsovie. Vous pouvez pleinement vous accomplir dans le service », a-t-il déclaré.





Nimeska « apporte une contribution significative à la promotion de la culture française en Pologne », a-t-il souligné. Grâce à votre soutien constant, la compagnie française introduit de nouveaux noms de la culture française sur la scène de Varsovie depuis de nombreuses années, que ce soit avec des spectacles de danse dans le domaine de la danse ou dans le domaine de la musique contemporaine – par exemple six années de suite avec l’Execution Francophony Festival, ou la visite de groupes de renommée mondiale en Pologne – .

Il a rappelé que Nimeska participait également à l’organisation de tournées comédie-drame en franchise en Pologne. Grâce à vos efforts, nous sommes redevables aux Français pour les célèbres feuilletons télévisés organisés à Sasiyenki en été. À Varsovie Billet ajouté.

– Cette décoration, que je suis fier de vous présenter, est une récompense pour votre engagement continu au service de la coopération bilatérale franco-polonaise. La France vous rend hommage pour toutes les activités dont vous avez fait preuve de courage, d’expérience et d’amour pour les deux cultures – a souligné l’Ambassadeur.

– Vous êtes journaliste et historien de la littérature polonais. Vous étiez l’éditeur, fondateur et rédacteur en chef du trimestriel “Jesiti Literacki” – adressé par l’ambassadrice Billet Barbara Dorusic.

Je voudrais vous rappeler que vos chemins de vie ont coïncidé avec la génération 1968 en Orient et en Occident. Autant que je sache, vous avez été appelés « commandos » parce que vous avez organisé des raids pacifiques contre les déclarations de campagne des militants du parti. Mais vos seules armes sont le courage et la détermination – a-t-il dit.





Il a rappelé : « Au cours des événements d’août », Toruńczyk « s’est joint à la demande de 64 scientifiques, écrivains et journalistes d’engager un dialogue avec les travailleurs en Pologne ». – En tant que jeune femme, vous avez décidé avec beaucoup de courage et d’enthousiasme pour un combat politique – at-il souligné.

– Vous êtes resté en France depuis les années 1980 et avez continué la lutte contre notre pays. (…) Votre activité est si dangereuse, vous avez été arrêté et emprisonné – a déclaré Billet.

L’ambassadeur de France en Pologne, Dorusic, a rappelé qu’en 1982 il avait fondé une société dénommée “Jesiti Litterki” à Paris. – Lorsque vous avez été expulsé, vous étiez en contact avec des militants sociaux français, et grâce à votre expérience, les Français étaient bien conscients de la réalité polonaise – a-t-il souligné.

– Votre attitude et votre engagement sont un exemple pour tous – il a apprécié. – Vous avez agi pour promouvoir les valeurs que la France a toujours défendues et promues dans le monde – a-t-il souligné.

“En présentant cette tenue ce soir, la France veut vous honorer et rendre hommage à votre courage, votre persévérance et votre talent”, a déclaré l’ambassadeur Frédérick Billet.





