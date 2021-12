Valérie Pécresse France. Marine Le Pen appartient au passé politique. Qui prendra la tête à droite ? – Le monde

Elle venait à huis clos depuis des années. Lorsqu’il est allé aux États-Unis en 2017, Trump (ou n’importe qui dans son groupe) a dû prendre un café à la Trump Tower à la place. Aujourd’hui, il peut prétendre avoir des alliés étrangers. A Budapest en octobre, tapis rouge et conférence de presse officielle – Orban, il y a deux ans, avait accepté avec tout le respect que je lui dois, affirmant que toute alliance avec Le Pen était rejetée. Maintenant Kaczynski, bien qu’il ait dit il y a quatre ans qu'”il a autant en commun avec M. Le Pen qu’avec M. Poutine”.

Ce n’est pas tout. Depuis des semaines, Le Pen se bat avec le chroniqueur de droite rik Zemmour pour son avenir politique. – Comment revenir au combat avec Macron pour la présidence et passer le débat avec Gemmer au second plan – s’est demandé l’un de ses conseillers. De ce point de vue, le coin supérieur droit est une divinité pour la femme française.

Image politique



Jusqu’à récemment, la scène de l’élection présidentielle de printemps semblait évidente : au second tour – en 2017 – Macron et Le Pen seront inclus. Macron va certainement gagner car le leader de l’Union nationale (RN) a beaucoup d’électeurs négatifs. C’est le deuxième tour de table en France – choisir celui qui est le moins odieux.

Aujourd’hui, la situation a changé. Le Conseil de surveillance des élections régionales en juin n’a pas été en mesure de mobiliser ses électeurs. Ensuite, il y avait un rival à droite – Eric Jemmore. – Sa présence au second tour est discutable. La tension de la confrontation avec Zemmour montre qu’elle a perdu confiance en elle. Il est sur la défensive car il participe pour la troisième fois. Bruno Jeanpard, vice-président du cabinet de sondage OpnionWay, a expliqué que maintenant Le Pen pourrait bien s’ennuyer avec les électeurs. Le politologue bien connu Guy Sorman raconte à Newsweek que nous assistons à la fin d’une certaine ère politique : Le Pen Clan : – Je ne sais pas si elle disparaîtra un jour – Les politiciens ressuscitent souvent. Mais quelque part dans l’esprit des Français, la fille de Jean-Marie Le Pen appartient au passé. Le clan Le Pen est sur le marché politique depuis un demi-siècle, mais surtout, Zemmour leur a fait beaucoup de mal en prétendant que ce n’est pas assez grave. Il a créé l’impression que son rival était une personnalité politique.

Les attaques sur Le Pen ont été une partie importante de la campagne de Zemmour. Le candidat est pathétique, et il insiste sur le fait qu’il parle comme Macron et Macron comme Le Pen. Le vote pour elle est en fait le vote pour Macron. En un mot, il la présente comme faisant partie de l’establishment français.

Jusqu’à récemment, elle essayait de faire bonne figure pour un mauvais match. Elle a prétendu que le départ de Zemor ne constituerait aucune menace pour elle. Maintenant, cela rapporte magnifiquement pour ce que c’est. Zemmour n’est pas un politicien, mais un débatteur, il méprise les femmes et il continue d’insister sur le fait que ses plans sont des contes populaires. Il exprime personnellement sa colère : – Des êtres humains rares se reflètent dans un palmier. Zemmour est très égocentrique et ses mains tombent. Vous verrez, il descend en dessous de 10 %. Elle a dit aux consultants.

Ses collaborateurs espéraient que Jemmoor gagnerait quelques pour cent, mais les votes sont finalement allés au leader d’extrême droite. Puis les choses ont changé – Jemmore a rattrapé Le Pen. Jusqu’à ce qu’ils commencent à se battre face à face. Pendant plusieurs semaines dans les urnes, ils étaient 15 à 19%. – C’est comme le conte de fée de La Fontaine “Lapin et Tortue”. Mais il n’est pas clair qui est le lapin et qui est la tortue – des commentaires ont été faits.

L’extrême droite a également connu une situation très pessimiste : “La rivalité entre Le Pen et Gemmore va se transformer en destruction mutuelle et il est fort probable qu’ils sortiront tous les deux du jeu”, a déclaré un RN. Les meilleurs joueurs.

épousera Eric Marine



Zemmour est un provocateur à la Trump. Il a proposé d’interdire les noms musulmans, arguant que Philippe Batten avait sauvé des Juifs français, a soutenu la grande théorie alternative selon laquelle la population européenne serait remplacée par des immigrants de pays islamiques, a attaqué “l’idéologie homosexuelle” et a été condamné à deux reprises pour incitation à la haine raciale. Comme Trump, il peut attirer l’attention des médias. Au début de l’automne – sous couvert de promouvoir un nouveau livre – il a commencé sa campagne présidentielle, et il était le seul dont on a parlé. – La mesure dans laquelle nous sommes devenus invisibles dans les médias est presque incroyable. Le conseiller de Le Pen s’est plaint fin octobre de notre annulation. Jemmoor est apparu 16 fois plus à la télévision aux heures de grande écoute que Lee Penn. Gemmer a donné le ton au débat : “Non seulement il passe à la télévision tous les jours, mais lorsqu’il est absent, le débat principal porte sur lui et ses opinions”, a déclaré le politologue Jean-Yves Camus. Tout semblait jouer en sa faveur : même Jean-Marie Le Pen, 93 ans, a déclaré son soutien à Gemmer. “Il est allé en détention et a dit des choses que tout le monde sauf moi avait peur de dire. La seule différence entre lui et moi, c’est qu’Eric est juif. C’est pourquoi il est difficile de l’appeler nazi. Cela lui donne plus de liberté”, a déclaré le père Marine. Le Pen a déclaré dans une interview avec “Le Monde”.

Le 30 novembre, Zemmour a officiellement annoncé le début de sa campagne. À la manière du général de Gaulle, qui a appelé les Français à combattre les nazis en 1940, il a déclaré : « Pour protéger nos enfants et petits-enfants de la sauvagerie, nos filles n’ont pas à porter de burqa, nos fils non. Ne soyez pas accro.”

Beaucoup étaient sceptiques dès le début quant à savoir si Jemmoor était digne de la politique. Son allure argumentative et sérieuse lui donnait une belle allure, mais rester longtemps sur scène ne suffisait pas. – Je le connais depuis 30 ans. Il est complètement fou. Il se considère comme le sauveur de la nation et se croit la nouvelle incarnation de Napoléon. Il ne se soucie d’aucun fait, un vrai politicien doit respecter les faits. Il appartient plutôt à la catégorie des Messies qui se sont proclamés, dit Sorman.

Gemmore a très vite commencé à sous-estimer la réalité. Il a montré une baise à une fille à Marseille. Le premier clip électoral n’a pas été diffusé à la télévision car son équipe n’a pas acheté les droits des images. En vue, le journaliste a traité le journaliste de stupide car il n’aimait pas les questions. Je ne sais pas quoi répondre lorsqu’on m’interroge sur le programme électoral. Il s’est battu avec un partisan clé de sa campagne. Jemmoor, père de trois enfants marié depuis de nombreuses années, attend un autre enfant – avec Sarah Nafo, la leader de sa campagne, qui a 35 ans de moins que lui. Les Français ne se soucient généralement pas de la romance des politiciens, mais cette fois, cela faisait partie de la série d’accidents de Zemor.

De nombreux croyants d’extrême droite pensent que la seule solution est une alliance entre Le Pen et Zemor. Un tel accord prendrait fin entre ou avant les tours des élections. « L’un ne peut pas réussir sans l’autre », souligne l’assistant de Zemmour. En 2018, Le Pen a placé Zemmour sur la liste des comités de contrôle, mais aujourd’hui, il y a peu de preuves qu’un parti souhaite ce mariage politique. – Impossible uniquement parce que la haine mutuelle grandit. Les électeurs de Le Pen et de Zemmoura sont des personnes complètement différentes. La carte électorale de Le Pen est une vieille carte du Parti communiste français – les gens du quartier, les pauvres perdus dans la mondialisation. Les électeurs de Zemmour sont une bourgeoisie riche et bien éduquée qui méprise les perdants. Leur alliance est sociologiquement impossible, explique Sorman.

Le premier président de la France ?



La France a tourné à droite. Pour la première fois, 1/3 des électeurs veulent voter pour l’extrême droite. Certains politiciens de centre-droit sont devenus impossibles à distinguer des extrémistes. Le vainqueur du premier tour de l’ancien parti de Sarkozy se dit presque comme Jemmour ou Le Pen.

Ce n’est pas un changement temporaire. La droite s’est renforcée alors que la gauche traditionnelle a quasiment disparu en France : le candidat socialiste Mitterrand ou le parti de Hollande peuvent compter sur 5 %. Les Français voient leur pays tomber, et ils le regardent frénétiquement, ce qui aide aussi le propriétaire. Ils se sentent menacés par l’immigration. La mondialisation et les épidémies leur ont également fait perdre leur sentiment de sécurité, et restaurer un sentiment de sécurité a toujours été la devise de la droite.

– Les opinions de l’extrême droite gagnent en popularité parmi les politiciens de toutes orientations. Même les centristes et les gauchistes. Mais le politologue Philip Gorkhaf estime que cela ne devrait pas conduire à la victoire électorale du candidat d’extrême droite. C’est le paradoxe d’aujourd’hui – l’extrême droite n’a jamais été forte, mais aujourd’hui tout porte à croire qu’aucun de ses candidats n’entrera au second tour. Là où deux se battent, le troisième en profite. Troisième candidate des Républicains Valérie Pécresse.

C’est ce dont le rival Macron a le plus peur. – Pécresse a le charme de l’innovation, une réelle capacité et une équipe solide qui travaille avec lui – a déclaré l’un des conseillers du président. Macron pense pouvoir facilement gérer n’importe quel candidat de centre-droit, à l’exception de Pécresse. Apparemment, il l’appelle son cauchemar.

La victoire de Begress au centre-droit signifie un changement plus important que l’entrée en jeu de Chemour. Macron a remporté tous les sondages jusqu’à présent. Aujourd’hui, cela a changé. Dans un sondage du 7 décembre, Macron a remporté 24% au premier tour, tandis que Beckress a remporté 20%. Mais le conflit final est de 52 pour cent. Pour Pécresse jusqu’à 48%. Tout est à nouveau possible.

– Begress a beaucoup de points forts. Sorman dit qu’elle est très intelligente, c’est une femme et ressemble à un président. – Il a fait ses preuves en tant que ministre du gouvernement Sarkozy et en charge de la présidence de la plus grande région de France. En même temps, c’est relativement nouveau, et les Français veulent quelqu’un de nouveau. Enfin, elle suscite une sympathie pour Macron que personne d’autre ne ressent. S’il ne fait pas quelque chose de très stupide, il peut gagner. Si l’élection a lieu aujourd’hui, il gagnera certainement – dit le politologue.

Lorsque la Cour constitutionnelle de Julia Presilapska a reconnu la supériorité du droit interne sur le droit européen, de nombreux hommes politiques du centre-droit français l’ont salué. Parmi eux se trouvait Beckress. Mais Sorman est convaincu que s’il gagne, il sera le premier président de l’histoire de France à le faire. – Pour des raisons populistes, il fera campagne à droite, mais il gouvernera par le milieu. C’est une européenne convaincue. Il n’y aura aucune tolérance pour la folie de Kaczynski et Orban.

