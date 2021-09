Vaccins sans réservation cette semaine – iFrance – France

Article présenté : 3 septembre 2021

Tous les centres de vaccination ce samedi et dimanche peuvent se faire vacciner contre le virus corona sans prendre rendez-vous à l’avance.

Le ministère de la Santé a déclaré que toute personne qui n’a pas encore été vaccinée ou qui attend une deuxième dose peut se faire vacciner sans prendre rendez-vous ce week-end. De plus, il y aura des points de vaccination temporaires à travers le pays. Vous pouvez également vous faire vacciner dans de nombreux centres commerciaux.

Les informations sur les sites de vaccination qui fonctionnent ce week-end sont disponibles sur les sites des Agences régionales de santé (ARS).

Selon le ministère de la Santé, malgré la variation delta de vaccination de masse pendant les vacances, la quatrième vague n’a pas été plus lourde que la précédente.

Cependant, la fin de la saison des vacances et le début de l’année scolaire sont les périodes les plus peuplées, il y a donc un risque accru d’infection par le virus corona. Par conséquent, le ministère a également appelé à la vaccination des adolescents de 12 ans et plus, leur rappelant qu’un laissez-passer sanitaire est obligatoire à partir du 30 septembre.

Selon le ministre de la Santé Olivier Varan, 8 millions de Français éligibles au vaccin n’ont pas encore reçu la première dose.

La France approche le seuil des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin. Environ 45 millions de personnes sont complètement vaccinées.

Très populaire

Voir également