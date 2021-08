Une série de ventilations des comptes médicaux français. Les pirates ont falsifié des certificats du gouvernement

La police française mène une série d’enquêtes sur des certificats gouvernementaux frauduleux après que plusieurs médecins ont signalé que leurs comptes professionnels avaient été piratés. Les médias français ont rapporté l’affaire contre des fraudeurs qui ont piraté les comptes de médecins à travers le pays afin d’obtenir de faux documents.

Dans la dernière affaire, plusieurs dizaines, traitées par des enquêteurs français, ont été consultées par des fraudeurs sur le compte en ligne d’un médecin de famille de la région bordelaise. En conséquence, les pirates ont fourni 55 faux documents. À son tour, un médecin de Marseille a signalé une attaque de piratage similaire, tandis que d’autres agents de santé ont informé les services qu’il y avait eu des tentatives d’accès à leurs comptes.

Les pirates travaillent dans tout le pays

La Commission française de la santé a annoncé une augmentation du nombre de faux certificats et la police française a mené 46 enquêtes depuis mai. Selon les services, les pirates informatiques obtiennent également de faux résultats de test Covit-19.

Fin juillet, un employé du centre de vaccination a été envoyé en prison. Il a été reconnu coupable du crime d’avoir créé 200 faux codes QR.

Il y a deux semaines, deux femmes travaillant dans un centre de vaccination à Bordeaux ont été arrêtées et accusées d’avoir vendu de faux certificats pour 1-1 80-150. Des employés ont été inculpés de « fraude, profit de fraude et corruption passive ». Les femmes encourent jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à Rs 45 000. Euro en cas de condamnation.

La pénalité pour l’achat d’un faux certificat est de 2 000 PLN. Euro.

“Personne ne doit être trompé par le vaccin”

– L’utilisation de certificats frauduleux et falsifiés est très sévère et sera sévèrement punie. “Personne ne devrait se laisser berner en vaccinant”, a déclaré à la presse le chef adjoint local de la région L-de-France, Martin Gespero.

Les partisans de son cas ont travaillé pour rendre la transcription réelle de cette déclaration disponible en ligne. Sans cela, vous ne pourrez pas accéder à la plupart des lieux publics tels que les restaurants, les théâtres, les cinémas, certains grands centres commerciaux et les soins hospitaliers d’urgence.

Mensonge sur les sites de vaccination

L’une des femmes arrêtées a insisté sur le fait qu’elle n’était pas uniquement motivée par le désir de gagner de l’argent rapidement. – La femme a estimé que quelqu’un qui ne voulait pas se faire vacciner avait le droit de ne pas prendre le produit et de mener une vie normale sans exception – a-t-il dit.

Les médias français ont également fait état des escroqueries au Centre des Vaccins de Paris. Ces services devraient détecter une infirmière délivrant de fausses informations d’identification. La femme a déclaré à la police qu’elle avait reçu une douzaine de faux documents chaque jour pendant un mois.

Lee Figaro a déclaré que 500 à 600 recherches sur Internet “faux certificats” avant que le président Emmanuel Macron n’annonce en juillet qu’un laissez-passer sanitaire serait obligatoire. Quelques heures après l’annonce de Macron, les services de sécurité ont déclaré que le nombre de perquisitions était passé à plus de 4 000.

kmd / pdb / Le gardien

