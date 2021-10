Une autre rédaction de la ZSP n°3 de Nagoya débarque en France. En français, ils ont recherché des différences et des similitudes avec Courier Nakilsky

Au cours des derniers jours, ils ont été pleinement utilisés et ont acquis de nouvelles connaissances, compétences et expériences. Numéro d’école et de maternelle à Nakło nad Notecią qui a visité la France en octobre 2021 dans le cadre du programme de l’UE. Nous parlons d’un autre groupe de 3 enseignants.

Après avoir terminé les cours en Pologne, il était temps pour la France. Un groupe de 5 enseignants : Anita Pichoviak et Edita Strechevska – linguistes polonais, Monica Novak et Mikhail Novak – mathématiciens et Agnieszka Dolosiska – une enseignante de français dirigée par un instituteur. Superviseur d’équipe – Alain Henry. De plus, les enseignants ont eu la possibilité d’approfondir leurs connaissances en informatique en acquérant de nouvelles compétences lors d’un cours d’informatique.

Les éducateurs ont eu l’occasion de se renseigner sur le système éducatif français en visitant le Collège FM Lucille à Floret, où 241 élèves étudient et 30 enseignants travaillent. Ils ont également visité le campus de l’école privée catholique La Croix Rouge à Brest, où, à titre de comparaison, 4 000 élèves acquièrent des connaissances et plus de 300 enseignants y travaillent. Les participants au projet ont étudié l’anglais, les mathématiques, l’éducation physique et les cours intégrés de la classe I. La visite de ces deux entreprises a permis d’acquérir une nouvelle expérience et de nouvelles connaissances. La rencontre avec la direction du campus de l’école à Brest a été précieuse, au cours de laquelle les similitudes et les différences des systèmes éducatifs opérant en Pologne et en France ont été discutées. Connaître les installations techniques de l’école est un autre aspect de la visite. Le groupe dispose de plusieurs ateliers : ateliers automobile, électronique et logistique, atelier de création et couture de vêtements et salles informatiques.

L’apprentissage des langues est intimement lié à l’apprentissage de la culture bretonne, des coutumes, de l’architecture, des monuments, de la nature et des délicieuses pages de chaque culture – la cuisine.

Merci aux enseignants d’être venus en France, nous vous rappelons que ce projet est mis en œuvre dans le domaine de l’enseignement scolaire dans le cadre du programme ERASMUS + de l’activité KA1 “Mouvement des personnels de l’enseignement scolaire”, qui vise à améliorer la qualité du travail. Un établissement d’enseignement réalisé par la participation de ses employés à des mouvements étrangers tels que des cours et des formations, ils amélioreront leurs compétences professionnelles.

Texte : Marta Bodemska, coordonnatrice du développement de projets

Photos : Participants au voyage