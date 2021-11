Un scandale en France ! Payt a été touché par une bouteille du stand et le jeu a été arrêté [WIDEO] Pica Nona

C’était le début du jeu. Dmitry Boyd est allé dans un coin pour prendre un virage à ses côtés. Alors que le Français lançait le ballon, tout à coup, à grande vitesse, une bouteille d’eau en plastique pleine s’est envolée vers lui et est entrée en collision frontale, près de l’oreille. Byte est tombé sur le terrain et l’arbitre a arrêté le match peu de temps après. Les joueurs se sont ensuite rendus aux vestiaires, où les arbitres ont décidé que le match ne reprendrait pas au bout de deux heures.

Il s’agit d’une autre arnaque perpétrée par des voyous lors des matchs de Ligue 1. Le nombre d’incidents cette saison est stupéfiant. Kacper Sosnowski a écrit à leur sujet sur Sport.pl.

« En début de saison entre Montpellier et Marseille, des étincelles ont volé sur le terrain, la bouteille a touché Valentine Rongier au visage et lui a coupé la lèvre. L’arbitre a interrompu le match pendant 12 minutes. Le coup de sifflet final. Le combat était terminé. les supporters se sont multipliés. Les supporters des hôtes ont aidé à les calmer, les militaires marseillais se sont rapidement rendus aux vestiaires. Le staff de l’OM a voulu continuer le jeu mais les spectateurs ne sont plus sortis du terrain. objectif pendant le Lily Derby. Des centaines de fans se sont précipités à travers le terrain vers le secteur des spectateurs. Sans retenue, la police a dû intervenir. Six personnes ont été blessées, deux ont été arrêtées. La moitié de la réunion et plus. Il est trop tard “- nos listes de journalistes. Et ils ne sont pas encore tous là. De plus, on peut s’attendre à plus de tels incidents.

Le match entre Lyon et Marseille n’a finalement pas recommencé. Maintenant, les officiels de la ligue s’occuperont de la question. Parmi les premiers invités figurait Arcadius Milic.

