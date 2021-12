Article lancé : 4 décembre 2021

Aujourd’hui, nous atteindrons les recettes classiques de deux écoles culinaires, s’étendant de la région de Berbignon dans les Pyrénées à la pointe de la côte ouest de la Méditerranée espagnole, et atteignant le nord d’Andorre – à savoir de la Catalogne et de la partie française des Caraïbes. Dans ce dernier cas, une nette différence doit être clarifiée. Souvent, la Martinique et la Guadeloupe sont parlées dans le même souffle. Pendant ce temps, par exemple, il s’agit d’un curry indien Colombo semblable à une île, tandis que l’autre a un caractère “martini” complètement distinct.

La cuisine de la région avec Barcelone comme capitale a des racines très anciennes. Les habitants de ces terres ont appris l’utilisation des légumes, en particulier les légumes séchés, des soldats romains. Diverses techniques dont celles utilisées dans les bonbons des Juifs et des Arabes. Pommes de terre, tomates, chocolat et autres produits venaient des États-Unis, mais vous ne trouvez pas d’influences culinaires étrangères dans la cuisine catalane. Les plus grandes spécialités de Barcelone et des tables qui l’entourent sont la bella, la Méditerranée, la Mar et la Muntanie, ou les “mer et montagnes”, avec de nombreux plats préparés à base de fruits de mer, par exemple de la seiche aux boulettes de viande ou des artichauts. L’oignon très savoureux et léger est utilisé comme additif, ainsi que les concombres de mer qui vivent au fond de la mer rampent lentement. D’où provient le nom? Lorsqu’ils sont en danger, ils « expulsent » leurs éléments filiformes et légèrement toxiques, une partie du tube digestif, et régénèrent la perte à court terme. Ces animaux étaient gardés dans un réservoir il y a 1000 ans. Cependant, les sauces sont un ajout important au poisson, aux légumes et aux viandes. Huile d’olive classique, mousse à l’ail, tomates bien mûres, oignon finement émincé. Mais il peut aussi inclure du persil, du thym, du romarin, du safran, des piments doux et piquants. Cette sauce se marie bien avec les calamars farcis. Dans la cuisine italienne ou française, nous l’obtenons sous forme de cercles de friture, dans les plats catalans, ils nous bourrent. Avant cela, la soi-disant grue doit être retirée et le sous-vêtement blanc appelé plume doit être extrait de l’intérieur du corps. On peut l’utiliser pour farcir des crevettes ou du riz, puis de la purée de tomates, mais le plus populaire, ses ingrédients principaux sont le saucisson au poivre et à l’oseille, sa version douce ou épicée. Dans les deux cas, le chorizo, une saucisse de porc traditionnelle espagnole, est assaisonné de poivrons fumés, qui se marie bien avec les fruits de mer ou le poisson. Les saucisses mentionnées précédemment sont les deux types les plus courants de ces saucisses car il en existe de nombreuses variétés, portugaises et … d’Amérique latine, par exemple mexicaines ou caribéennes. Eh bien, alors que nous atteignons ces zones, il est temps pour Colombo.

Bombe antillaise

Vous pouvez décrire brièvement ce plat délicieux comme le « chef-d’œuvre » de la cuisine andalouse de l’Inde à la suite de l’expansion de la couronne royale dans ses colonies des Caraïbes. Curcuma, graines de coriandre, moutarde et poivre noir, “poivre jamaïcain”, thym, feuilles de laurier, piment habanero de l’enfer – tous les ingrédients principaux de Colombo – le tout chauffé au feu de bois – poulet, poisson, agneau, porc, crevettes et crabe. Ou de la viande de chèvre. Alors tout va casser. Farcie avec un petit coin et des calamars irait bien.

Marek Presinsky

