Un inconnu du nom de Picasso, matricule 74 664 – et France – France

21 novembre 2021

C’est le titre d’un livre fascinant sur Picasso, entièrement documenté et écrit par Anna Cohen-Solal du point de vue des Archives de la police française. Il a été publié par Fire à l’occasion du 140e anniversaire de la naissance du grand Espagnol qui n’avait pas de véritable patrie.

L’auteur, long de plus de 700 pages, décrit le sort du peintre de génie qui a vécu toute sa vie en France – malgré sa demande de nationalité française – qui ne l’a pas reçue ; 700 peintures, dessins et autres œuvres – même ses œuvres de la période cubiste ont été séparées par le gouvernement français pendant plus d’une décennie. Des dossiers de ces faits et de faits peu connus de la vie de l’artiste « suspect » sont conservés dans les archives de la police de Paris. “Oui, nous avons pris Ruiz Pablo ou Picasso sous surveillance. Il fera l’objet de mon rapport dès que nous aurons établi où il réside”, a déclaré le commissaire Rookier.

Picasso. Petit, noir, très volumineux. Yeux sombres, agités. Vision pénétrante et perçante. Petits pieds, petites mains, geste large. Un gâchis coloré. Un vieux chapeau plat sur la tête, et un chapeau mou pendant le dîner des marchands d’art. Une chemise à deux francs de St.. Pierre. Parfum de chien et peinture. Une table d’hôtes pour tous – Voici une explication du poète Max Jacob.

Voici quelques extraits de rapports de police : « En 1914, à l’âge de 30 ans, il n’a rien fait pour notre pays pendant la guerre. Il crée en France les conditions qui lui permettront de gagner des millions à l’étranger en tant que “peintre moderne” et d’acquérir un château près de Kishore. Il gardait des vues extrémistes et penchait pour le communisme (…). Le français est mal parlé, vous ne pouvez pas le comprendre. Depuis qu’il a été déclaré anarchiste en 1905, il est connu de longue date pour nos services, habite avec ses camarades au 130 boulevard de Clichy, et est surveillé par des policiers. Ou une autre note : « Le 7 mai, alors qu’il se trouvait dans un hôtel du 172 boulevard Saint-Germain, un officier polonais en civil a été poignardé au visage alors qu’il critiquait ouvertement notre pays et faisait l’éloge des Soviétiques.

Aujourd’hui, il est un artiste emblématique. Après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie est devenue l’art de ce que Chaplin a fait à la démocratie pour l’ordre politique, Einstein à la science et au cinéma. “Le Roi Soleil” de la peinture moderne. Dans l’imaginaire collectif, l’art est un exemple de génie, de grande industrie, de richesse et de renommée. Sept musées, une marque automobile, un aéroport et une arène portent son nom. Selon l’enquête, Le Figaro est connu dans presque tous les pays du monde, quels que soient l’âge, le sexe, les revenus, le destin ou le drame de ses citoyens.

Au printemps 1940, Pablo Picasso convertit sa demande officielle de citoyenneté en français. Il a été licencié : « Cet étranger n’a aucun degré de naturalisation ; plus : sa conduite indique qu’il devrait être considéré comme un suspect dans la perspective nationale. Deux ans plus tard, le 30 novembre 1942, Picasso a écrit une déclaration aux autorités de Vichy demandant le prolongation de sa carte de séjour en France : « Je certifie respectueusement que je ne suis pas juif au sens de la loi du 2 juin. , 1941. « Ce n’est plus du racisme ou de la méfiance politique, c’est le racisme grossier de l’époque de Vichy.

Ce n’est qu’en 1959 que Pompidou, le chef de cabinet du général de Colin, promet que rien n’empêchera Picasso d’obtenir la nationalité française. Mais le fier artiste, humilié par son démenti précédent, ne s’y intéressait plus. À cette époque, il était déjà une superstar, un génie, une marque mondiale. Les Français ont oublié qu’il est espagnol et qu’il n’a pas mis les pieds dans leur pays depuis 40 ans. Il devint citoyen de la République de l’Art, qu’il transforma plus tard en un royaume avec sa propre majesté. Comme le roi Midas, il s’est transformé en or, peu importe ce qu’il a touché.

À sa mort le 8 avril 1973, avec sa jeune épouse Jacqueline, à l’âge de 45 ans, le monde de l’art s’effondre et l’émission télévisée est interrompue pour annoncer la disparition de l’artiste qui a inventé l’art du XXe siècle. Bien qu’il ait 91 ans, il n’a pas rédigé de testament parce qu’il n’avait pas l’intention de mourir. Gauche 60 mille. Peintures, peintures, gravures, sculptures, poteries – toutes valent un milliard de dollars. Mais il a laissé des documents de 40 mètres de long montrant ses relations difficiles avec le gouvernement français, qui ont été conservés à divers endroits.

Ses héritiers ont transféré une partie de son héritage à l’État français, payant ainsi des impôts sur la propriété héréditaire. La France a enfin réhabilité « son » artiste en cédant la « Résidence du Sel » (Hôtel Sale) dans le vieux quartier Maris au plus grand musée Picasso du monde. Ouvert en 1985, il compte plus de cinq mille œuvres, dont 450 sont présentées en cinq étapes d’exposition. Il y a toutes les périodes de sa vie et de son travail : enfant, quand il s’appelait Petit Goya, Bleu, Rose, Vert, Noir (primitif africain), Cubiste, Néoclassique, Surréaliste. Il y a des temps de bohème, d’espoir, de guerre et d’amour. Manque une seule période – la honte.

Et voilà, etranżer : Ruiz Pablo, nommé Picasso, dossier de police n° 74.664.

Leszek Turkiewicz

