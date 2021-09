Un appel à mettre fin à la doctrine des enfants transgenres

Des médecins, juges, avocats, intellectuels, enseignants et parents français ont fait appel contre l’enseignement des enfants transgenres. Ils soulignent que les corps des enfants sont faits de matériaux et que les médias promeuvent particulièrement l’idéologie du genre malgré les effets néfastes.

“On ne peut plus passer sous silence ce que l’on considère comme une perversion radicale au nom de la libération de l'”enfant transgenre” (qui prétendait qu’il n’était pas né “dans la bonne chair”. adolescent (ablation des seins ou du sperme). “

Ils soulignent que l’enseignement idéologique, dont les médias sont complices, contribue à une forte augmentation du nombre d’enfants et de jeunes qui souhaitent changer de genre. Ils donnent l’exemple de la région Ile-de-France où il y avait dix demandes par an il y a une dizaine d’années, il y en a maintenant dix par mois. Ils soulignent que ces enfants deviennent des victimes à vie : ils deviennent dépendants à vie des agents hormonaux vendus par les sociétés pharmaceutiques, et les activités ultérieures poursuivent le rêve d’un corps de rêve.

Pression sur les personnes qui ne soutiennent pas l’idéologie du genre

Les signataires de l’appel soulignent une pression sociale croissante sur les personnes qui ne soutiennent pas l’idéologie du genre. Ceci est lié à l’aspect spécifique du changement de langue du contrôle idéologique.

« Il est souvent déroutant de traiter avec l’humanité dans ses fondements les plus profonds », dit le document. Les changements dans la loi montrent à quel point c’est dramatique.

En Écosse, le gouvernement a publié de nouvelles directives sur l’intégration des LGBT en août, permettant aux enfants de changer de nom et de sexe depuis l’école primaire sans le consentement des parents. Au Royaume-Uni, les juges ont noté qu’au lieu de protéger les enfants, il incombe aux médecins de déterminer s’ils sont suffisamment compétents et mûrs pour subir une thérapie hormonale irréversible et expérimentale pour la restauration sexuelle.

Au Royaume-Uni, des enfants de 8 ans ont reçu des médicaments pour prévenir la puberté sans le savoir. Le plus jeune enfant à recevoir un traitement alternatif a 3 ans. Les signataires de l’appel à l’enseignement des enfants transgenres soulignent que le manque de discussion claire et ouverte sur ce sujet est une tyrannie moderne et une nouvelle forme d’oppression.

Source : KAI/tk