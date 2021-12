Tout le monde attend que le marché automobile s’améliore en 2022 – Auto / Moto

En novembre 2021, 147,5 mille 142,5 mille véhicules utilitaires neufs étaient immatriculés dans l’Union européenne. Baisse par rapport à la même période l’an dernier. C’est le cinquième mois que les records baissent. La baisse à deux chiffres du segment des fourgonnettes a eu un impact majeur sur la finition globale car ces véhicules représentaient plus de 80 % du nombre total. Commerce de gros de véhicules utilitaires dans l’Union européenne. Les quatre principaux marchés de la région ont fortement chuté le mois dernier, le plus important étant l’Espagne (-30,4%).

Au cours des 11 mois de 2021, les immatriculations de véhicules utilitaires dans l’UE ont augmenté de 11,5%, en raison de la faible base de comparaison de 2020. Les marchés les plus importants à ce jour ont bien performé, en particulier l’Italie (+ 17,6 %) et la France (+ 9,4 %). Fin novembre, les hausses les plus faibles ont été enregistrées en Allemagne (+ 1,3 %) et en Espagne (+ 0,6 %).

Camions de livraison jusqu’à 3,5 tonnes

Le mois dernier, le marché des fourgons neufs dans l’UE a connu une nouvelle baisse à deux chiffres (-16,6 %) à la suite d’un déficit de semi-conducteurs qui a stoppé la production de véhicules. Les principaux marchés de l’UE tels que l’Espagne (-33,0%), l’Allemagne (-24,7%), l’Italie (-16,2%) et la France (-12,1%) n’ont pas aidé la région.

De janvier à novembre, les immatriculations de véhicules utilitaires dans l’UE ont augmenté de 10,8 % en glissement annuel. Il a atteint 1,4 million d’unités, malgré de mauvais résultats ces derniers mois. S’agissant des plus gros marchés, l’Italie (+ 17,1 %) et la France (+ 9,7 %) conservaient des résultats positifs à fin novembre, tandis que l’Allemagne (+ 0,4 %) et l’Espagne (-0, 4 %) enregistraient. Plus ou moins comparable à 2020.

La Pologne est polie

Selon les données du Registre fédéral des véhicules, 5 996 véhicules de livraison en Pologne ont augmenté de 1,3% en novembre 2021, selon les analyses de l’IBRM Samar. Il y a un an et 15,04 pour cent. Plus qu’en octobre 2021. De janvier à novembre 2021, 66 438 camionnettes ont été immatriculées dans notre pays à 28,5%. Beaucoup plus par rapport à la même période l’an dernier.

Lire la suite:

Bail en Pologne. Dans quelle mesure la commande polonaise touchera-t-elle les hommes d’affaires ?