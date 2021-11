Article lancé : 6 novembre 2021

Trump intellectuel, dissident, météore politique. Poussé par la popularité médiatique, il est devenu la plus grande menace pour deux favoris de la campagne présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Éric Jemmoor ! Un débatteur talentueux issu d’une famille de juifs algériens. Commentateur politique controversé, journaliste pour plusieurs titres de journaux (plus récemment chroniqueur du Picaro), talk-shows à la radio et à la télévision. Il n’a pas encore annoncé le début officiel des élections d’avril et a déjà donné le ton au débat préélectoral.

Z jak Zemmour est l’un des nombreux livres qu’il a écrits. Autres titres : « Premier sexe », « Destin de la France », biographies de Balladur et Chirac et un best-seller populaire vendu à plus de 400 000 exemplaires – « French Suicide », qui fait référence à la chute de « Ajusted France ». Il trouve des preuves de son déclin dans l’élite cosmopolite, la mondialisation, l’influence des technologues de l’UE, le « lobby » des homosexuels et des féministes, le « rejet des hommes », les aborigènes adeptes de l’islam et la « population semblable à un tsunami d’immigration ». « Détruire l’identité culturelle et ethnique de la France. Elle rejette le racisme politiquement correct qui nie l’existence des races en réaction à la sanctification dépassée de l’ère nazie, après laquelle toutes les races sont encore niées à ce jour.

Cette campagne présidentielle officieuse coïncide avec l’anniversaire de la sanglante tragédie connue sous le nom d’Hannibal Ante Portos. Le 13 novembre 2015, 130 personnes ont été tuées et plus de 350 blessées dans un attentat terroriste à l’aveugle aux portes du Paris barbare. Ce jour-là, trois commandos djihadistes intégrés ont attaqué sept endroits à Paris – devant le stade, dans les bars, dans la salle de concert Pataclan où se déroulait le concert de rock. Ils ont transformé la ville lumière en un enfer de bougies allumées. Il a été révélé que cinq des neuf terroristes étaient d’anciens Français musulmans, nés et élevés dans la patrie détestée.

Depuis un mois maintenant, 20 personnes accusées d’être complices de ces attentats terroristes sont jugées par le tribunal de Paris. Il est suivi par 1 800 membres du public et 330 avocats, avec 542 volumes de preuves recueillies. Le jugement sera rendu en mai prochain sur qui sera le nouveau président de la France. Les broyeurs de la justice grincent très lentement, dans lequel un événement merveilleux est le verdict d’un tribunal spécial il y a quelques jours. Le tribunal confirme ici qu’Illy Sanchez, le terroriste le plus dangereux avant Ben Laden, “Carlos” ou “Jacqueline” a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir fomenté un coup d’Etat sanglant à Paris en 1974. Il purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour des attentats dans les années 1970 et 1980. Ce marxiste-léniniste vénézuélien s’est converti à l’islam et a déclaré la troisième guerre mondiale en prison sous le nom d’« islam révolutionnaire, révolution de toutes les révolutions ». Entre 1 500 et 2 000 personnes ont été tuées dans ses 100 attaques.

De tels rapports de l’AFP contribuent à la notion populaire d’islamophobie de Zemorin, qui va d’un militant d’extrême droite à un homme politique d’extrême droite, plus sérieux que Marine Le Pen. Il est plus proche de Jean-Marie Le Pen que sa fille, qui voulait « exorciser » l’ancien Front national, briser l’anneau de santé politique construit autour de lui, expulser son père du parti qu’il a fondé et le changer. Nom de l’Assemblée nationale. Paradoxalement, le Jemmur le plus radical est le plus proche de briser cette courbe, perdant l’extrême droite à son alliance avec la droite républicaine traditionnelle. Une solution d’identité française possible pour Trump est une telle alliance qui le soutient. Il s’identifie volontiers à la singularité socio-économique française, au Goliath et au bonapartisme. Les personnes insatisfaites sont séduites par leur forte nationalité – par le fait qu’elles n’ont pas à choisir entre gauche et droite. Il rejette cette alternative et propose une troisième voie : le nationalisme dur ou doux selon la force des émotions et l’insatisfaction des personnes à qui il s’adresse.

Ce partisan antilibéral du protectionnisme n’hésite pas à critiquer le capitalisme même d’un point de vue marxiste. Il a accusé que l’aliénation nationale des individus, le capital en circulation dans le monde entier, avait été réduite à un niveau de consommation. Selon un récent sondage, il obtiendra 17% des voix au premier tour, Macron – 24%, Marine Le Pen – 16% et la socialiste Ann Hidalgo, maire de Paris, 5%. Parmi l’électorat. Au second tour, Zemmour perdra 45 à 55% des voix face à Macron. Mais aujourd’hui, une chose est sûre : aucun candidat comme la météorite politique « Z for Zemmour » n’a encore obtenu de soutien à court terme. Nous saurons après le solstice d’avril si cette météorite rapide s’écrasera sur la banque de l’élection présidentielle ou partagera le sort de la météorite commune en voie de disparition dans la nébuleuse cosmique. Pour l’instant, c’est dangereux – pour la France et l’Europe.

Leszek Turkiewicz

