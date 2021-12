SO Choletais – OGC Nice 0-1 (0-0). Coupe de France

Qui aurait pensé que les joueurs joueraient de manière si agressive dès le premier coup de sifflet de l’arbitre. L’arbitre avait beaucoup de travail à faire et les joueurs se sont concentrés sur la chasse aux jambes des adversaires afin que les fans ne puissent voir aucun but à ce moment-là. Entre la 27e et la 40e minutes, l’arbitre a tenté de calmer le jeu en montrant trois cartons jaunes à “Orłom” et un carton jaune à l’équipe adverse.

La première mi-temps du match s’est terminée là. Les deux équipes sont entrées dans la pause sans but.

L’arbitre a montré des cartons jaunes du SO Choletais aux joueurs du SO Choletais : Moussie Sylli 54e et Makan Sidibé 62e.

Les efforts de l’équipe de l’OGC Nice ont finalement eu un effet but. Andy Delort est entré dans la liste des tireurs d’élite à la 63e minute.

À la 64e minute, le juge Jordan Lotombi a remis le prix aux Eagles. Evan Cassand a remplacé Andy Delort à la 71e minute. À la même minute, il y avait un changement dans l’équipe “Orłów”. Caspar Dolberg a fait équipe avec Justin Cluvert.

A 18 minutes de la fin de la seconde mi-temps, Yasin Fortune, joueur du SO Choletais, a reçu un carton. L’entraîneur du SO Choletais a décidé de jouer encore plus agressivement. A la 77e minute, il remplace le milieu de terrain Yoann Le Méhauté et met Yankuba Jarju sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, l’entraîneur pensait que son équipe se rétablirait bientôt. Cependant, il a fait une erreur – malgré le changement de tactique, son équipe s’est toujours battue efficacement. Entre la 81e et la 90e minutes, les « Eagles » ont quitté le terrain : Morgan Schneiderlin, Calvin Stengs, Amin Gauri, Pablo Rosario, Hichem Baudov, Lucas da Cunha ont pris leur place. Toujours dans l’équipe adverse, l’entraîneur a reçu l’ordre de changer de terrain, remplaçant Vincent Grein et Yassin Fortune par Foss Matoir et Alexandre Camiro.

Dans la deuxième minute supplémentaire du match, l’arbitre a montré le carton à Flavius ​​Donili, membre de l’équipe visiteuse.

C’est un jeu terrible. Les deux équipes se sont davantage concentrées sur le mauvais match que sur le score. L’arbitre SO Choletais a décerné quatre cartons jaunes aux joueurs et cinq aux spectateurs.

Onze SO Choletais ont profité de tous les changements en seconde période. L’équipe visiteuse, quant à elle, a effectué cinq remplacements en seconde période.