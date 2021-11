Seulement dans le masque sur le téléphérique – iFrance – France

Article lancé : 22 novembre 2021

L’aggravation des indicateurs est la raison pour laquelle les utilisateurs des remontées mécaniques et ceux qui les attendent ont été contraints de porter des masques. Si le taux d’infection à l’échelle nationale dépasse 200, des laissez-passer sanitaires s’appliqueront.

Le gouvernement a approuvé ce jour le protocole sanitaire pour la saison 2021-2022 dans 250 stations de ski françaises. Elle stipule que les usagers des remontées mécaniques et les personnes faisant la queue à partir de 11 ans doivent porter des masques chirurgicaux ou des masques en tissu de type 1.

Si un skieur utilise l’ascenseur T-Bar et le tapis roulant en même temps, l’obligation de porter des masques ne sera pas introduite.

Pour les enfants de 6 à 11 ans, le protocole leur recommande de porter un masque lorsqu’ils utilisent les ascenseurs.

Cependant, les masques ne sont pas obligatoires pour les skieurs sur les pistes.

De plus, tous les amateurs de sports d’hiver doivent se conformer aux mesures de sécurité pour l’espace social dans la ligne des ascenseurs.

Comme annoncé précédemment, incl. Le secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoine n’a pas besoin de carte sanitaire pour utiliser les ascenseurs. Cependant, le protocole sanitaire peut être modifié si une affection infectieuse l’exige. C’est-à-dire que lorsque le taux d’incidence à l’échelle nationale dépasse 200 pour 100 000 personnes, un laissez-passer sanitaire est obligatoire pour les 12 ans et plus, et des fermetures de la bouche et du nez sont nécessaires.

Le gouvernement a pris des mesures pour informer tout le monde plusieurs jours à l’avance de la mise en place du permis sanitaire.

Très populaire

Voir également