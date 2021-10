Selon l’ECDC, l’Espagne, la France, l’Italie et la Pologne sont l’un des pays les plus sûrs pour voyager.

Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) L’Espagne, la France, l’Italie et la Pologne sont parmi les pays les plus sûrs pour voyager dans l’UE, avec de faibles taux d’infection pendant plusieurs semaines.

Selon les dernières données hebdomadaires publiées par l’ECDC, il a été démontré que dans la plupart des régions comptant moins de 50 infections à virus corona pour 100 000 habitants, le taux de résultats de tests positifs au cours des deux dernières années a été inférieur à quatre pour cent. Semaines.

Par conséquent, toutes les zones répertoriées ci-dessous sont actuellement vertes :

Parties de l’Italie : Pouilles, Molise, Abruzzes, Ombrie, Sardaigne, Piémont, Ligurie, Lombardie, Frioul Venise Julienne

Pouilles, Molise, Abruzzes, Ombrie, Sardaigne, Piémont, Ligurie, Lombardie, Frioul Venise Julienne Régions de France : Bretagne, Normandie, Hots-de-France, Grand Estate, Borgone-Fran-ois-Comte, Centre-Wall de Lower, Nova Aquitania

Bretagne, Normandie, Hots-de-France, Grand Estate, Borgone-Fran-ois-Comte, Centre-Wall de Lower, Nova Aquitania Régions d’Espagne : Galice, Asturies, Castille et Lyon, Estrémadure, Andalousie, La Rioja, Navarre, Murcie, Valence

Galice, Asturies, Castille et Lyon, Estrémadure, Andalousie, La Rioja, Navarre, Murcie, Valence Parties de la Pologne : Poméranie, Kujawsko-Pomorsky, Grande-Pologne, Lubusky, Basse-Silésie, Opohlsky, Petite-Pologne, Voïdoine des Basses-Carpates, Vocation Heilcruz, Voïvodie de Zdzkie

Cela signifie que les voyageurs ne seront plus découragés de se rendre dans les pays ci-dessus, en particulier les régions, car le risque de contamination est relativement faible, selon SchengenVisaInfo.com.

C’est une bonne nouvelle pour tout le monde, en particulier pour ceux qui envisagent de voyager en automne et en hiver, tant que ces zones sont sûres, ils n’ont à répondre à aucune exigence d’entrée lors de leur retour dans leur pays d’origine.

De plus, tout voyageur peut se rendre dans ces pays sans suivre les règles de dépistage et d’auto-isolement s’il montre qu’il est complètement vacciné contre le virus ou qu’il s’est rétabli du virus. Dans des cas particuliers, des exigences supplémentaires telles que le remplissage d’un formulaire de participation peuvent être requises.

Pour éviter toute désinformation ou désinformation, il est conseillé à chacun de connaître les conditions d’entrée du pays de destination avant de voyager.

L’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des régions d’Espagne, de France, d’Italie et de Pologne sont répertoriées en vert est le succès des campagnes de vaccination dans ces pays. De plus, l’obligation de porter une carte de santé COVID-19 lors de déplacements dans divers endroits joue un rôle important dans l’amélioration de l’état épidémiologique.

Actuellement, le Green Pass italien, une extension de la certification numérique Covit-19 de l’UE, est obligatoire pour tous les touristes, y compris les bars, cafés, restaurants, théâtres, musées, événements sportifs et parcs à thème, conférences et réunions. De plus, le pass est obligatoire pour toute personne souhaitant utiliser l’un des modes de transport.

De même, toute personne souhaitant voyager en France doit disposer d’un certificat numérique EU Govt-19 en cours de validité ou d’un autre certificat équivalent du pays où elle a été testée au cours des 48 dernières heures avec vaccination, traitement ou résultats négatifs pour la plupart des lieux et services.