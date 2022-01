Article lancé : 21 janvier 2022

La Communauté portuaire de Paris (CPP) est en train de transférer de l’énergie aux navires de croisière entre Alfortville et l’Île-Saint-Denis pour améliorer la qualité de l’eau de la Seine en vue des JO.

CPP a été créé pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs parisiens opérant en Seine et autour de la Seine. A l’approche des Jeux olympiques d’été de Paris, l’association prévoit de remplacer les moteurs à combustion interne par des moteurs électriques afin d’améliorer la qualité de l’eau du fleuve et de réduire les atteintes à l’environnement.

Dans le cadre du transfert d’énergie, les 150 bateaux et navires qui sillonnent quotidiennement Alfortville et le-Saint-Denis seront remplacés par des systèmes électriques ou hydrogène via une partie du port de Paris et des Hauts-de-Seine.

Des stations de chargement seront également installées dans les ports.

Sean jouera un rôle clé dans les Jeux olympiques du futur de 2024 à Paris. Ce sera le site de la cérémonie d’ouverture de cet événement sportif : plus de 10 000 athlètes traverseront le fleuve à bord de 160 navires, sous l’œil attentif des spectateurs rassemblés à terre. Ensuite, il y aura des rivaux en Seine, notamment. En triathlon.

