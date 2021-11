Royaume-Uni : un remorqueur détenu en France a été libéré et renvoyé chez lui

Le remorqueur britannique, qui avait été arrêté jeudi dernier par les autorités françaises dans le cadre d’un différend sur les droits de pêche après le Brexit, a été libéré mercredi et a quitté le port du Havre dans la soirée.

La libération du Cornelis Gert John, un bateau immatriculé en Ecosse, a été annoncée par son propriétaire, MacDuff Shelfish, et l’ambassadrice britannique en France, Menna Rawlings. “Je suis content de savoir que Cornelis est libre de quitter Le Havre et que les Britanniques rentrent chez eux à bord ce soir”, a-t-il écrit sur Twitter.

Les autorités françaises ont arrêté le bateau jeudi dernier, affirmant qu’il n’avait pas de permis de pêche, ce que le propriétaire a catégoriquement nié. Le détenu a été arrêté le lendemain du jour où la France a menacé de bloquer certains ports pour les bateaux britanniques et de resserrer les contrôles sur les bateaux et camions britanniques si le différend sur l’autorisation de 55 cotres français n’était pas résolu d’ici le 2 novembre. Histoire de la pêche dans les eaux de Jersey.

La détention du remorqueur a intensifié les combats et la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle réagirait de manière appropriée si la France mettait à exécution ses menaces. Pourtant, après deux discours du Premier ministre britannique Boris Johnson et du président français Emmanuel Macron lors du sommet du G20 à Rome et de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, ce dernier a annoncé son absence dans la soirée du 1er novembre. Présentez ces barrières pour le moment.

L’affaire du remorqueur n’est pas terminée car le capitaine de Rouen, Jonda Ward, devrait comparaître devant le tribunal en août prochain, bien que la cour d’appel ait statué mercredi – si les charges ne sont pas abandonnées d’ici là.

Selon le rapport Macduff Shellfish, aucun dépôt n’est requis pour démarrer le bateau. Initialement, les autorités françaises ont exigé 150 000 cautions. L’euro, qui, selon l’armateur, était surévalué et sa prise contestée valait environ 5 000 euros.

Jeudi

De Londres, Bartłomiej Niedziński