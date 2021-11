Rond-point Nord – De Paris à la France et les All Blacks

L’équipe d’Ian Foster a défendu la Pledislow Cup en remportant de manière décisive le championnat de rugby. Mais même avec quelques couverts dans l’armoire à tasses, la fin de matinée de la saison déterminera en fin de compte comment on se souviendra de l’année.

Avec des défaites contre l’Afrique du Sud et l’Irlande plus tôt cette année, une autre défaite a fait chuter les All Blacks lors des trois premiers tests depuis 2009, laissant plus de questions que de réponses sur la position de Foster en tant qu’entraîneur-chef.

En conséquence, Foster s’est échappé du match du matin, mettant de côté Sam Conn, Aaron Smith et Dean Coles dans les sept changements d’alignement originaux qu’il a perdus contre l’Irlande.

En revanche, la France, qui s’apprête à accueillir la Coupe du monde de rugby 2023 dans son arrière-cour, souhaite poursuivre sa trajectoire ascendante.

Les deux équipes ne se sont plus rencontrées dans un match test depuis 2018 – les All Blacks ont battu les Blues 49-14 à Dunedin. La France n’a plus battu les All Blacks depuis 2009 et est à domicile depuis 2000.

Mais ils n’auront peut-être pas la chance d’interrompre cette série comme ils le font aujourd’hui.

Onglet CoursNouvelle-Zélande 1,44 $, France 2,65

Différence:

Tout est noir: 1-Joe Moody, 2-Dan Coles, 3-Nebo Laulala, 4-Prodi Retalik, 5-Sam Whitelock (c), 6-Akira Ione, 7-Sam Kane, 8-RT Xavier, 9-Aaron Smith 10- Richie Munga, 11-Most George, 12-Krolova Tobia, 13-Rico Evan, 14-Jordan, 15-Jordi Barrett

Réservations : 16 – Samisoni Toukiahu, 17 – George Power, 18 – Ufa Tongawasi, 19 – Tobo Foy, 20 – Shannon Friesell, 21 – Brad Weber, 22 – Damien McKenzie, 23 – David Haveli.

La France: 1- Cyril Pyle, 2- Betto Mufaga, 3- Owen Adonio, 4- Cameron Wacky, 5- Paul Willemsey, 6- Franுவாois Croce, 7- Anthony Clonch, 8- Gregory Altred, 9- Antoine DuPont (c), Romain Ntamak, 11- Cabin Villiers, 12- Jonathan Donde, 13- Gal Fico, 14- Damien Bennett, 15- Melvin Zamenett

Réserve : 16-Cayden Barlow, 17-Jean-Baptiste Cross, 18-Timba Pamba, 19-Roman Davyvenova, 20-DB Filament, 21-Dylan Gretin, 22-Maxim Luso, 23-Caliber Matthew.