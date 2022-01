Robert Lewandowski était fou de joie après avoir remporté le meilleur vote de la FIFA. “Je pensais que c’était impossible !” – Des nouvelles

– Cela me semblait impossible. Merci beaucoup. Je suis fier et heureux. C’est un prix pour mes entraîneurs et mon équipe … un prix pour tout le monde autour de moi – Lewandowski a déclaré avec enthousiasme lors de la cérémonie de remise des prix.

Il est devenu le quatrième joueur à être nommé joueur mondial de l’année de la FIFA deux fois de suite par le capitaine de l’équipe nationale polonaise. Auparavant, Ronaldo Luis Nazario de Lima, Ronaldinho et Cristiano Ronaldo.

La saison dernière, Lewandowski est devenu le champion d’Allemagne avec le Bayern et le meilleur buteur de la Bundesliga avec 41 buts, dépassant le record du célèbre Gert Möller et défendant le Golden Boot – le prix du footballeur le plus efficace dans les ligues européennes. Cette saison, il est également impressionnant en termes de performances et arrive en tête de la liste des meilleurs buteurs. Bundesliga Avec un record de 23 buts.

Dans son discours après le prix, “Levy” a mentionné le célèbre Møller, dont il avait récemment amélioré le record. – Je n’aurais jamais imaginé battre un tel record. J’aurais dit non si je l’avais demandé il y a quelques années. Merci à Gert pour ce post, car sans lui il ne pourrait pas établir son record. Nous espérons que ce sera la prochaine étape pour la prochaine génération de footballeurs. Je suis très fier et heureux – il a accepté.

Présenté à FIFA The Best 2022 :

Footballeur de l’année – Robert Lewandowski (Pologne / Bayern Munich)

Gardien de l’année – Edward Mendy (Sénégal / Chelsea)

Joueuse de l’année – Alexia Budellos (Espagne / Barcelone)

Bramgarka Rogue – Christian Endler (Chili / Paris Saint-Germain / Lyon Olympique)

Meilleur entraîneur de l’année (hommes) – Thomas Tuchel (Allemagne / Chelsea)

Meilleur entraîneur de l’année (équipes féminines) – Emma Hayes (Angleterre / Chelsea)

But de l’année – Eric Lamela (Argentine / Tottenham Hotspur / Séville)

Fair-play – Équipe nationale du Danemark et son staff médical

Prix ​​spécial – Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus Turin / Manchester United)

Prix ​​spécial – Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns)

Fans – Fans des équipes nationales du Danemark et de la Finlande

Homme de l’année : Gianluigi Donorumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain) –

David Alaba (Autriche/Bayern Munich/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Italie/Juventus Turin),

Ruben Dias (Portugal/Manchester City) – Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City),

Georginho (Italie/Chelsea), N’Colo Conte (France/Chelsea) –

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/Manchester United), Earling Holland (Norvège/Borussia Dortmund),

Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Lionel Messi (Argentine/Barcelone/PSG)

Meilleure équipe féminine de l’année : Christian Endler (Chili/PSG/Olympique Lyon) – Lucy Bronze (Angleterre/Manchester City),

Millie Bright (Angleterre/Chelsea), Magdalena Erickson (Suède/Chelsea), Wendy Renard (France/Olympique Lyon) –

Estefania Panini (Argentine/Levante/Atletico Madrid), Barbara Bonancia (Italie/Juventus Turin),

Carly Lloyd (USA/NY Gotham) – Marta (Brésil/Orlando), Vivian Midemo (Pays-Bas/Arsenal Londres),

Alex Morgan (États-Unis / Tottenham / Orlando Pride / San Diego Wave)

