Régions de France – Que rechercher ? Gravités

La France ne se limite pas à Paris et à la Tour Eiffel. Dans diverses régions touristiques de France, des châteaux de conte de fées dans la Basse Vallée, aux monuments médiévaux et aux vins de Provence, aux stations d’hiver dans les Alpes françaises – nous pouvons trouver d’autres endroits. Nous vous conseillons quelles parties de la France valent la peine d’être visitées et lesquelles d’entre elles doivent être vues.

Zone Centrale – Basse Vallée



La Basse Vallée est bien sûr célèbre pour ses châteaux bien conservés, dont plus de 300 se trouvent ici.

L’objet le plus visité dans cette région de France est le château d’Ainoi-le-Viyil, construit en 1467.. Cependant, il ne s’agit pas seulement des châteaux de la Basse Vallée – nous pouvons y déguster de délicieux vins, visiter les magnifiques jardins et les pistes cyclables locales sont les plus belles d’Europe. La Basse Vallée abrite le plus grand jardin oriental d’Europe –

Parc oriental à Maliweri.



Une autre attraction de la basse vallée est le complexe de grottes connues sous le nom de grottes de troclotite. Elle a été habitée par des peuples anciens et abrite aujourd’hui des boutiques, des musées et des restaurants.

Alpes françaises



Les Alpes françaises sont avant tout des stations d’hiver comme Chamonix, Grenoble et Albertville. C’est une destination prisée des amateurs de sports d’hiver et d’escalade – le plus haut sommet d’Europe, situé au Mont Blanc. Cependant, en été, vous pourrez profiter de la beauté des stations balnéaires comme la célèbre Evian ou Ix-les-Bains pour les sources chaudes. De la Suisse – cela vaut la peine d’aller au lac Léman et d’admirer le paysage local.

la Normandie



Beaucoup l’associent à la Seconde Guerre mondiale et aux célébrités

Jour T

(Les forces alliées débarquent en Normandie). Dans cette partie de la France, on trouve de nombreux musées et monuments commémorant l’événement.

A Caïn, capitale de la Normandie, vous pourrez admirer le château de Guillaume le ConquérantDe plus, vous pouvez visiter un musée consacré à cette partie de la France.

La ville de Guerny en Normandie est un visiteur fréquent de son musée impressionniste par les amateurs d’art. D’autre part

Mont Saint-Michel

L’une des plus grandes attractions d’Europe – la vue spectaculaire sur le sanctuaire de Michel-Ange sur l’île.

Alsace



L’Alsace, selon beaucoup, est plus allemande que française – en termes de tradition, de culture et de cuisine. Comme dans la basse vallée, il n’y a peut-être pas de vins, mais le paysage est différent du monde entier – si caractéristiques sont les villages aux huttes de chaume magnifiquement peintes que vous ne trouverez nulle part ailleurs en France.

Bien que la plupart des habitants parlent français là-bas, il y a un accent allemand distinctif. La nourriture est un étrange mélange d’allemand et de français – par exemple, des plats de choucroute peuvent être trouvés ici. De plus, de nombreuses villes de la région ont des noms à consonance allemande – Eksheim et Kaiszberg sont les plus visitées. La capitale de la région est Strasbourg – le siège du Parlement européen. Dans le centre-ville, vous trouverez d’autres cathédrales gothiques – l’une des plus visitées de France.

Provence



La principale ville de Provence est Avignon, qui est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été l’un des centres de la culture européenne pendant des siècles. Aujourd’hui, il y a de nombreux musées, églises et jardins.

Cette cité médiévale est célèbre pour son immense palais papal

Palais des Papes

Et d’autres sites historiques comme le pont

Pont Saint-Benoît

Si

Église Saint-Nicolas d’Avignon.

Au XIVe siècle, Avignon était l’un des foyers du catholicisme et certains papes y vivaient plus souvent qu’à Rome. Le “Festival D’Avignon” de trois semaines s’y déroule chaque été. Pendant ce temps, de nombreux concerts et représentations théâtrales ont lieu dans les plus beaux endroits de la ville, par ex. Dans la cour du Palais des Papes.

Bourgogne



L’un des centres-villes historiques les mieux conservés de France se situe à Dijon, capitale de la Bourgogne. La Bourgogne est également réputée pour sa moutarde, son vin noir et ses vins de Bourgogne. Lorsque vous êtes à Dijon ou dans toute autre ville de la région, vous devriez essayer ces délicieux plats.

Vous pouvez trouver de nombreuses attractions touristiques dans les rues médiévales de Dijon

Palais des Ducs,

jardin botanique

Jordin D. L. Archbus

Ou la sculpture médiévale de la Vierge noireBonne chance à notre dame

)

Côte d’Azur (Côte d’Azur)



Le Festival de Cannes, les casinos de Monte Carlo et les plages de Saint Tropez sont les points forts de la Côte d’Azur. Considérée comme la capitale officieuse de la région, Nice offre non seulement des plages mais aussi des musées et des galeries d’art.

musée d’art moderne. À son tour, Cannes est une ville de luxe : hôtels chers, restaurants et clubs, mais belles baies.

Lorsque vous visitez Monte Carlo (qui appartient à la Principauté de Monaco), la Route de Formule 1 et le Grand Palais du Palais Princier valent bien une visite..

