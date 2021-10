Réforme de la justice – RadioMaryja.pl

Le président Emmanuel Macron émet des hypothèses sur la réforme de la justice en France. À cette fin, il a lancé des consultations publiques. La réforme reposera sur le plan de Macron pour la prochaine élection présidentielle.

Les projets d’évolution du système judiciaire français doivent être préparés par la justice publique dite d’État, c’est-à-dire un collège d’experts, de magistrats, de fonctionnaires et de représentants parlementaires. Les plans devraient arriver dans quelques mois. Le président Emmanuel Macron veut en faire 15 mille. Sièges supplémentaires dans les prisons, sanctions sévères pour violences contre la police ou création d’un parquet antiterroriste.

« La performance du service public de la justice doit être garantie » – Emmanuel Macron a tenu à parler aux étudiants.

La récession et la misère du service public de la justice ne satisfont plus personne aujourd’hui : victimes, policiers et genres qui ressentent l’impunité publique, juges et avocats vivent la même frustration – Le président de la France a noté.