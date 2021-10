Après que le tsunami a frappé la côte japonaise et détruit Fukushima il y a dix ans, de nombreux pays ont commencé à s’interroger sur l’avenir de l’énergie nucléaire. L’Allemagne a accéléré l’abandon de cette source d’énergie, et cela devrait se produire d’ici 2022. En Italie, un référendum a eu lieu quelques semaines après la catastrophe. Il a dit “non” à la centrale nucléaire était de 95 pour cent. Citoyens de ce pays.

Cependant, malgré ces événements, il y a des pays qui veulent s’en tenir à l’énergie nucléaire et la développer ; Par exemple la Finlande, les États-Unis, la Russie. Et française.

Cependant, les Français veulent réduire la part de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique à 50 %. En 2035. Aujourd’hui, cette part est de 70 pour cent et la plus élevée au monde. Cela arrivera-t-il cependant? Emmanuel Macron a laissé entendre que cela n’était pas possible. Aujourd’hui, le président français a annoncé qu’il investirait dans le développement de petits réacteurs, qui sont « de nouvelles inventions dans l’industrie ».

Chance de réussite ?

Une telle technologie est destinée à permettre une plus grande production d’énergie sans augmenter les émissions de CO2. Cependant, les experts soulignent qu’il n’a pas beaucoup de sens de développer une technologie qui en est encore à ses balbutiements ; Pas économique ou environnemental. Beaucoup de gens pensent qu’il y a des raisons complètement différentes pour décider d’investir.

Toujours sur les rives de la Manche, à Paluvel, se trouve une autre centrale nucléaire. À l’intérieur du centre de contrôle

“Nous avons un énorme avantage – les centrales nucléaires existantes”, a déclaré le président Macron, présentant sa nouvelle stratégie économique, “France 2030”. Le budget énergie de 30 30 milliards va être de 8 8 milliards. Dans ce document, le président veut allouer seulement 1 milliard d’euros pour le développement de mini castings. Les experts notent que c’est relativement petit pour un projet aussi ambitieux. Pourtant, pour Macron, les petites centrales électriques sont au premier plan de toute la stratégie économique.

La France veut rattraper son retard

Selon les plans du président, des prototypes de nouveaux acteurs mineurs devraient apparaître en 2030. Nicolas Masucci de la Fondation pour la recherche stratégique basée à Paris estime que la France peut être un leader dans les nouvelles technologies. – Nous avons les connaissances nécessaires. Si le secteur privé est correctement impliqué, la production en série de tels fours sera possible d’ici 2030 – dit l’expert dans une interview avec DW.

Selon lui, l’énergie nucléaire devrait être une part importante du mix énergétique français. – Cela nous donne un approvisionnement énergétique stable, contrairement à certaines sources renouvelables. Par exemple, une éolienne peut soudainement cesser de fournir de l’électricité en raison d’un manque d’air. De plus, les centrales nucléaires émettent très peu de CO2, estime Masucci. Risque de catastrophe ? L’expert soutient que c’est petit parce que “l’ensemble de l’industrie est strictement contrôlé”.

De son côté, Michael Schneider, consultant indépendant en politique énergétique, estime que l’énergie nucléaire est « trop chère, trop lente » pour être efficace dans la lutte contre la crise climatique.

« Discuter de ces petites centrales nucléaires fait mousser », a-t-il déclaré à DW. Il a ajouté : « L’énergie atomique n’est pas vraiment un bar, compte tenu de l’ensemble du marché mondial de l’énergie.

Les centrales nucléaires en France

Selon l’expert, “les réacteurs nucléaires ne sont qu’apparemment plus fiables que les sources d’énergie renouvelables”. En France l’année dernière, ces fours ont été fermés 1/3 du temps, principalement en raison de travaux de maintenance. Et parce que les fours sont tout simplement plus vieux, ils ont en moyenne 30 ans, explique Michael Schneider.

L’expert estime également que la conception et la construction de centrales nucléaires prendront beaucoup de temps. Comme il le rappelle, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la société française EDF a commencé à travailler sur un réacteur de nouvelle génération. Malgré 35 ans de travaux, le réacteur n’a pas encore produit d’énergie.

Ou ne s’agit-il pas d’énergie ?

A Flamenville, en France, l’entreprise EDF construit un grand réacteur depuis 2007. Les travaux ont déjà coûté 11 11 milliards, ce qui était initialement prévu pour un coût total de 3 milliards d’euros. Le réacteur ne devrait pas être prêt avant l’année prochaine, dix ans plus tard que prévu. Néanmoins, le président Macron veut construire de nouvelles centrales électriques.

Le professeur Kenneth Killingham, chercheur en énergie à l’Université de Yale, estime qu’investir dans l’énergie nucléaire n’est tout simplement pas rentable. – Les exigences de sécurité sont très strictes, ce qui rend l’énergie provenant de ces sources très chère – dit-il dans une interview avec DW.

– Cela n’a donc aucun sens pour moi d’investir dans un nouveau type d’énergie nucléaire. Cela nécessitera beaucoup de capitaux et nous ne savons pas si même les petites centrales électriques fonctionneront, explique le professeur Killingham.

En construction : Centrale Nucléaire de Flamenville (Normandie), directement sur la Manche

Philip Johnstone, économiste à l’Université du Sussex, s’inquiète que financièrement, le projet de construction d’une petite centrale électrique n’ait pas beaucoup de sens. – Jusqu’à présent, on pensait que les grandes centrales seraient plus rentables. Parce que l’échelle de l’économie apportera des économies appropriées. Maintenant, pourquoi doit-il fonctionner dans l’autre sens ? – L’expert demande dans une interview avec DW.

Philip Johnstone se demande s’il s’agit d’énergie. – Les pays qui dépendent encore de l’énergie nucléaire ont souvent des armes nucléaires dans leur arsenal : les États-Unis, la Grande-Bretagne ou, plus précisément, la France. Pour cette raison, ces pays doivent maintenir leurs secteurs nucléaires, estime-t-il. Il cite ici un discours de Macron fin 2020 – sans nucléaire civil, il n’y a pas de nucléaire militaire. Et vice versa – a déclaré le président de la France à l’époque.

– Investir dans les petits fours semble être une décision stratégique. Mais Philip Johnstone pense que c’est une perte de temps et d’argent.

Mais le temps a passé. Selon l’ONU, l’humanité doit réduire ses émissions de CO2 de plus de 7 %. Nous devons réduire le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius par an d’ici 2030.

