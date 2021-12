Quelles sont les priorités en matière de protection de l’environnement ?

Le 1er janvier 2022, après la Slovénie, la France prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne. Le président Emmanuel Macron a exposé ses priorités. Proposition d’introduire un mécanisme d’ajustement des prix aux frontières compte tenu des émissions de CO2.



La France prend la présidence du Conseil de l’UE

© Jackin



– C’est un moment historique – Le président de la République française a annoncé le 9 décembre 2021 qu’il avait commencé à présenter son projet de fonction de président du Conseil de l’Union européenne, qui débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de six mois. Ce sera une période chaude : elle coïncidera avec la campagne électorale et entraînera un éventuel changement de chef de l’État en France, dont la présidentielle d’avril 2022.

Les attentes actuelles en matière de protection de l’environnement et du climat sont très élevées. La Commission européenne a présenté ces derniers mois un certain nombre de plans qui pourraient ou non être mis en œuvre pendant la présidence française. Macron a déjà annoncé une série de réunions de haut niveau, pointant du doigt la nécessité de “définir un nouveau modèle de croissance économique” pour mettre fin à “certaines formes d’investissement”. Les plans ambitieux au niveau européen doivent être soutenus par la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne, dirigée par Olaf Scholes.

Taxe carbone aux frontières et lotissements “verre”

Quelles sont les priorités environnementales d’Emmanuel Macron ? Premièrement, il veut mettre en œuvre les propositions de la Commission européenne dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Il s’agit d’accélérer la mise en œuvre du package « Fit for 55 » livré à Bruxelles le 14 juillet 2021. Le forfait offre une remise de 55 pour cent. Émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et neutralité carbone d’ici 2050. Pour ce faire, le président français veut procéder à une électrification et une décarbonation massives. Il est intéressant de noter qu’il n’a pas mentionné à la fois la classification ou l’énergie nucléaire lors de son discours, ce qui a récemment suscité de nombreuses controverses dans les cercles européens.

L’une des positions les plus importantes du président français est d’introduire un mécanisme d’ajustement des prix au-delà des frontières compte tenu des émissions de CO. 2 . Le but d’une telle « taxe carbone » est de valoriser l’empreinte carbone des marchandises importées afin qu’elles ne concurrencent pas les entreprises européennes qui utilisent des normes environnementales strictes et produisent localement sans avoir à transporter de marchandises sur de longues distances.

Suivant la même voie, Emmanuel Macron propose d’introduire la règle des « lunettes », assurant une synchronisation maximale entre politique commerciale et politique climat et biodiversité. C’est l’inclusion de clauses environnementales et sociales dans les accords commerciaux internationaux qui imposent les mêmes normes des fabricants européens aux fabricants non européens. Par conséquent, le bœuf importé du Canada ou du Brésil ne peut pas contenir d’antibiotiques interdits en Europe, et les légumes et les fruits ne peuvent pas être aspergés de produits phytosanitaires interdits dans notre pays.

Par ailleurs, le président français souhaite revenir sur la tâche de développer un outil européen de lutte contre la déforestation des forêts importées. Le 17 novembre 2021, la Commission européenne a présenté des plans ambitieux à cet égard. Les rappelant, Macron a une nouvelle fois – lors du One Planet Summit en janvier 2021 – souligné le caractère indissociable du climat et de la biodiversité.

Sujets inédits

Cependant, il n’y a eu aucune annonce spécifique sur l’agriculture – malgré les annonces antérieures selon lesquelles l’utilisation des pesticides serait progressivement supprimée lors du Congrès mondial du Congrès international pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille en septembre de cette année. . L’approbation du glyphosate expire en 2022, et dans le sillage de la possibilité d’arrêter l’utilisation de nombreux pesticides et néonicotinoïdes, le silence entourant ce sujet provoquera le refus de nombreuses organisations concernées.

– Le succès du mécanisme d’ajustement des prix aux frontières et de la taxe carbone ne suffit pas dans la lutte contre le changement climatique. Le climat et les Européens ont besoin d’actions ambitieuses dans tous les domaines du traité vert, y compris ceux liés à notre vie quotidienne – L’action climat a suscité la réaction des militants de la branche française du réseau. Des annonces sont attendues sur la réforme du marché de l’efficacité énergétique, de la rénovation des bâtiments, des ventes de voitures à combustion et des paiements d’émissions. Le président de la France n’a pas évoqué ces questions.

La présidence française du Conseil de l’UE sera-t-elle un tournant dans la lutte contre le changement climatique, la neutralité carbone et la préservation de la biodiversité ? Solde en six mois.

Texte : Laurent Radisson, Act-Environnement

Traduction et adaptation : Marta Wojtkiewicz

Marta Wojkievitch

Directrice d’Act-Environnement et fondatrice de Teresa Srodovisko

Ce document a été réalisé en collaboration avec la rédaction française d’Actu-Environnement.com