Selon les conclusions du portail Energetyka24, la Pologne négocie actuellement un programme nucléaire en vue de former une alliance américano-française chargée de la construction de centrales nucléaires polonaises. La solution est d’améliorer le plan et de le rendre géopolitiquement efficace.

Selon le portail, le principal fournisseur de la technologie est l’américain Westinghouse car ce sont les réacteurs de l’entreprise (AP-1000) qui doivent être exploités dans les centrales nucléaires de la Vistule. À son tour, l’EDF français sera responsable de la fourniture des composants pour la production d’électricité et de l’assistance technique.

Pour compromettre des intérêts différents

La coopération des deux pays dans la mise en œuvre d’un programme nucléaire dans un pays tiers n’a rien de nouveau, notamment pour la France. EDF a déjà l’expérience de tels projets. En Grande-Bretagne, Hingley Point C coopère avec un investisseur chinois dans la centrale) ou aux Emirats Arabes Unis, EDF a formé du personnel à l’exploitation de la centrale de Paraga construite par les Coréens.

Comme l’écrit Jacob Weich, l’implication des États-Unis et de la France dans le programme nucléaire polonais est une tentative élégante de concilier des intérêts multiples. “Premièrement, la combinaison des forces américaines et françaises offre la meilleure opportunité pour un plan d’action plus efficace en théorie. Et la France, partenaire régional de la politique européenne, permet à cela de maximiser les avantages stratégiques de l’investissement” – nous lisons.

