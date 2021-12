Près de 180 000 nouvelles infections. La France avec le plus triste bilan du continent – Actualités

De plus en plus d’enfants COVID-19 sont actuellement hospitalisés aux États-Unis depuis l’épidémiePhoto : shutterstock.com/Alexandros Michailidis

Les experts associent le nombre croissant d’enfants gravement malades à la variante omigrane du virus corona, qui se propage rapidement pendant les vacances. Les médecins prédisent que la situation dans les hôpitaux pour enfants va empirer.

« Maintenant que nous célébrons le Nouvel An, davantage de personnes seront ensemble et, par conséquent, le nombre (d’infections) continuera d’augmenter », a déclaré le Dr Stanley Spinner, directeur médical en chef de Texas Children’s Pediatrics & Emergency à Houston. . Dans une interview avec CNN.

“Nous sommes particulièrement préoccupés par les enfants de moins de 5 ans qui n’ont pas été vaccinés contre Govt-19 et ceux qui n’ont pas été complètement vaccinés ou n’ont pas été vaccinés”, a déclaré Spinner.

Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’Omigran pourrait rendre le COVID-19 plus grave chez les enfants, mais qu’il ne pensait pas que l’infection de cette variante du virus corona était plus bénigne que d’autres mutations.

– Nous mettons tout en œuvre pour éviter que l’enfant soit admis à l’hôpital. Donc, si vous y allez, cela signifie que vous êtes déjà gravement malade – a expliqué le fileur. Il a souligné que les enfants très gravement malades n’ont pas été vaccinés ou complètement vaccinés.

Des enfants aux adultes

Le Dr Juan Salazar, médecin-chef au Connecticut Pediatric Medical Center à Hartford, a déclaré que seulement un tiers des enfants éligibles âgés de 5 ans et plus sont vaccinés.

Pédiatre à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School à Jersey City. Jennifer Owensby a expliqué à CNN que les enfants sont exposés au virus corona quel que soit leur âge.

– On voit beaucoup (cas) pour tous les âges. Des enfants aux adolescents, a ajouté Owensby.

À New York, le commissaire de l’État à la santé, le Dr. Mary Bassett a déclaré que le nombre de personnes admises dans les hôpitaux pédiatriques COVID-19 a presque quadruplé depuis le 11 décembre et a plus que doublé dans tout l’État.

Le Dr Roberta Dipiasi, chef de l’unité des maladies infectieuses du National Hospital for Children à Washington, D.C., a déclaré : « Lors des vagues (épidémiques) précédentes, nous avons eu un maximum de 18 enfants à l’hôpital.