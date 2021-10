“Porte Asie” – iFrance – France

Article lancé : 23 octobre 2021

Poulet? C’est peut-être la ferme avicole la plus populaire au monde. Dans la cuisine asiatique, ils peuvent le faire en se léchant les doigts. J’aime les brochettes faites avec des ailes. Le goût lui-même. Dans les plats thaïlandais, curry vert au poulet – 10 minutes de préparation et la même quantité de cuisson. Au lait de coco, avec des pois verts. Ou poulet rôti à la citronnelle et au gingembre.

Le poulet rôti au bambou, au basilic ou aux cacahuètes est une autre idée des chefs thaïlandais. Il y a de nombreuses années, malheureusement, la chef écossaise Clarissa Dixon Wright m’a encouragée à préparer du poulet dans le style “Higland”, ce qui signifie que le whisky single malt provient des hauts plateaux d’Écosse. Quant aux épices, elles n’étaient pas très riches, alors on utilisait de la moelle hachée, du poivre noir fraîchement concassé, de l’oignon nature haché, de l’ail, deux gousses pour lubrifier le poulet, le tout mijoté pendant une heure dans le bouillon de poulet. Un verre de whisky bien sûr. Dans la cuisine indienne, on prépare un délicieux « poulet au beurre ». Un quart d’heure de préparation, un quart d’heure de marinade et 20 minutes de cuisson, cela ne prend pas longtemps ensemble, mais la liste des ingrédients est étonnante. Vous devez d’abord broyer les tomates. Faites ensuite mariner les morceaux de poulet mélangés à la sauce tandoori au yaourt (goût neutre bien sûr). Une pincée de caïn et on met du poulet dedans, on se rassure pendant un quart d’heure. Peut-être une cuillerée de miel ? Peut-être une cuillerée de vin rouge sec ? Ça ne fait pas mal. Pendant ce temps, faites chauffer le beurre dans une poêle et ajoutez le gingembre fraîchement moulu, la coriandre hachée (je rêve d’une mère), une cuillère à soupe de cannelle, une grosse cardamome noire, une cuillère à soupe de concentré de tomate et une pincée de sel marin. Fait intéressant, nous mettons la viande sur le beurre chaud sur la deuxième casserole – d’où le nom du plat – “poulet au beurre”. Ajouter le Karam Masala Masala indien, la coriandre fraîchement hachée et la crème. Bien sûr, faire frire au beurre peut provoquer une grande surprise en Provence, ou une grande colère en Toscane, où notre amie de la famille Carolina de Florence dit : “Ils veulent nous empoisonner ! Ils font frire dans du beurre !”. Vous pouvez donc utiliser de l’huile de tournesol ou, dans le sud-ouest de la France, du canard ou du saindoux de canard. Faible en gras. Voilà !

A couru en main

Cette « poêle à frire chinoise » est tout simplement l’une des plus grandes inventions des arts culinaires de l’Empire du Milieu. Une alternative est la tôle chauffée au gaz, mais je peux la trouver dans les restaurants asiatiques plutôt que dans les maisons privées. Couper les poitrines de poulet en petits morceaux. Vous pouvez les transformer en cubes et en lignes. Oignons frais. Petit oignon, mais gros. Gingembre finement moulu ou en lanières mode asiatique puis fils. Beaucoup d’ail. Grosses graines de grosse cardamome indienne, coupées en deux. Attention! C’est une épice très aromatique, et ne tue pas l’arôme et le goût du plat. Elle est en possession. Trois grains de genièvre (déjà un concept franco-polonais) ont été aplatis au couteau. Il est emballé avec du soja salé et de la sauce aux huîtres; Soyez prudent – il est parfumé, ajoute de la saveur, mais peut ajouter du sel au poulet. Feuille de Biryani. Coriandre fraîchement hachée. Haricots rouges anglais connus sous le nom de haricots rouges. Graines de sésame. Peu importe qu’il soit blanc ou noir. Un peu de miel. Poivre de Caïn. Vogue. Huile de sésame. Une douzaine de minutes ou plus. riz thaï. Vin blanc – Muscat du Bas au délicat bouquet de jasmin.

Marek Brzeziński

Très populaire

Voir également