Pologne – Tunisie. La Coupe des 4 Nations à Gdańsk sera le dernier test des handballeurs avant le Championnat d’Europe – Widomosi

Les volleyeurs norvégiens ont remporté le championnat du monde pour la quatrième fois Photo : PAP / EPA / Enric Fontcuberta

C’est le quatrième degré pour les femmes norvégiennes

L’équipe scandinave est un véritable centre de pouvoir. Il a remporté huit titres de champion d’Europe et deux médailles d’or olympiques

Les Norvégiennes à nouveau en or

Les Scandinaves ont déjà dominé trois fois l’étape de la Coupe du monde – en 1999, 2011 et 2015. Ils ont remporté le championnat d’Europe à huit reprises, dont il y a un an. Ils ont apporté l’or olympique à Pékin (2008) et à Londres (2012).

Tour à tour, la France a remporté les Coupes du monde 2003 et 2017. La Norvège a battu la France 22:20 en finale du Old Continental Championship le 20 décembre 2020 à Danish Herning.

Les Français ont bien démarré

Le début du match de dimanche ne présageait pas d’une victoire aussi convaincante pour les Norvégiennes. Leur victoire a été déterminée en seconde période, au cours de laquelle ils n’ont permis à leurs adversaires de marquer que six buts.

Pendant ce temps, juste avant la pause, l’avantage de “Tri-Color” a atteint six victoires (14:8 à la 28e minute). À partir de 7 : 7, les joueurs français ont marqué cinq buts d’affilée et à la 25e minute, ils ont gagné 12 : 7.

La chute des champions olympiques a commencé après la pause. Les Scandinaves ont rapidement égalisé le score à 16:16, puis ont écrasé les adversaires confus, leur donnant plus de buts dans la série.

Les défenseurs du titre sont vite partis

Il s’agit du quatrième championnat norvégien à gagner 27-21 (11:11) contre l’Espagne en demi-finale. En finale, le médaillé d’or olympique “Color” a battu le Danemark 23:22 (10:12).

La Pologne a finalement terminé 15e.

Les Pays-Bas, qui ont remporté le titre actuel en battant l’Espagne 30:29 lors d’un match pour la médaille d’or au Japon il y a deux ans, sont hors de la compétition au tour principal. Dans la compétition pour la médaille de bronze, la Russie a été meilleure que la Norvège 33:28.

Norvège – France 29:22 (12:16).

Norvège: Katherine Lunde, Silje Soulberg – Henry Restodt 6, Emily Heck Erndsen, Veronica Christiansen 2, Nora Mork 5, Stein Bridal Optdel 5, Malin Awn 3, Carrie Brochsdale 5, Wilde Ingstad, Moss Hoggart, Moss Hoggart Isaacsen 2, Christine Bristol, Maran Ardall.

La France: Laura Glauser, Cleopatre Darleux – Meline Nocandy 1, Alicia Toublanc 1, Chloé Valentini, Allison Pineau 4, Corali Lassource 2, Grace Zaadi Deuna 2, Oceane Sercien Ugolin 2, Laura Flippes 2, Tamarack Canore 2, Foppa 3, Granier2.

Pénalités : Norvège – 6 ; France – 8 minutes

Verdict: Victoria Albizze et Tatiana Byreskina (Russie).

/ Embé