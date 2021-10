Pluie et inondations dans les champs de Marseille et Ron Delta en France. Routes inondées, écoles fermées, services ferroviaires interrompus

Il pleut sur le port français du delta du Rhône et sa capitale, Marseille. Dans la région, Motto France a émis l’alerte rouge la plus élevée et des avertissements contre la pluie et les inondations. Les cinq autres secteurs du sud-est du pays sont en alerte orange. Les incidents violents devraient durer au moins jusqu’à la fin de la journée. Les médias ont rapporté qu’une personne avait été tuée.

De fortes pluies et des orages de lundi matin ont frappé le sud-est de la France tôt le matin, puis sont décédés. Le mauvais temps est revenu à midi et devrait durer au moins jusqu’en soirée. Les services météorologiques ont émis une alerte rouge dans le delta du Rhône et une alerte orange dans les cinq autres secteurs.

Marseille : 200 litres d’eau par mètre carré

Un décès a été signalé dans les médias. Une personne décède dans un accident de la route causé par le mauvais temps – collision entre un camion et une voiture de tourisme.

Selon les météorologues, 200 litres d’eau par mètre carré sont tombés lundi matin dans l’est de Marseille, trois fois plus que la moyenne d’octobre dans cette zone. Les Marines ont dû intervenir à plusieurs reprises. L’opération la plus dramatique a été menée par des sauveteurs dans le quartier de Walmond, où une voiture a été retrouvée sous l’eau. Heureusement, les chauffeurs allaient bien.

De l’eau dans les rues de Marseille après de fortes pluiesENEX

La France a fermé des écoles dans plusieurs départements et interrompu les services ferroviaires

La SNCF a annoncé à midi qu’elle suspendrait le trafic ferroviaire sur les lignes reliant les villes d’Ix n Provence, Les Arks, la Côte d’Azur et Avignon dans la région marseillaise. Jusqu’à présent, le train à grande vitesse DGV de Marseille à Paris se déroule sans encombre.

Les autorités ont appelé les résidents à rester chez eux jusqu’au soir autant que possible. Toutes les écoles du département de Ron Delta ont été fermées lundi. “Compte tenu des conditions météorologiques et des difficultés qui peuvent survenir dans l’après-midi, veuillez informer les familles que les écoles n’accepteront pas d’élèves aujourd’hui et devront organiser le retour des logements des élèves existants” – a écrit le local dans un e-mail envoyés aux magasins par les responsables de l’école. Des décisions similaires ont été prises dans les domaines Guerre et Alpes-Méridims.

Marseille : Inondations des rues après la pluieENEX

Lundi après-midi, le ministre français de l’Intérieur Gérald Durman a annoncé que “les pompiers et la sécurité civile ont été mobilisés”. Le ministre a demandé aux résidents de rester à l’écart des plans d’eau, d’éviter d’être sur la plage et de faire attention à proximité des réseaux électriques.

Les voitures roulaient sur les routes inondéesENEX

Grève des services de nettoyage de la ville. Les déchets « amplifient les effets négatifs des inondations »