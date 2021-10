PiS est loin de Marine Le Pen depuis des années. Maintenant, le premier ministre l’a rencontré

En 2017, Jaroslav Kaczyaski prend activement ses distances avec Marine Le Pen. Le leader du PiS lui a dit qu’il était “très commun avec M. Poutine”.

Wittold Vaskovsky n’était pas non plus d’accord. Un eurodéputé du PiS, lorsqu’il était chef du ministère des Affaires étrangères, a écrit : « Souligner l’alliance présumée entre Mme Le Pen et le leader du PiS est manipulateur.

En 2021, Kachchiaski signe, une proclamation idéologique de Le Pen

Vendredi 22 octobre, le Premier ministre Morawicki a rencontré le chef des nationalistes français, qui cherchent à quitter l’UE et s’opposent à la migration.

Plus d’informations similaires peuvent être trouvées sur la page d’accueil d’Onet

Juste avant le début officiel de la deuxième journée du sommet du Conseil de l’Europe à Bruxelles vendredi matin, Le Premier ministre Matthews Moravic a rencontré Marine Le Pen, Président de l’Association nationale française. La porte-parole du gouvernement polonais Piotr Mller a expliqué. La conversation des politiciens portait sur la coopération entre les différents cercles La politique au Parlement européen comme mentionné dans la déclaration de juillet de cette année. “

Quelle est la vision de Marine Le Pen ?

Le syndicat national qu’il dirige Marine Le Pen, Se réfère explicitement à l’idéologie nationaliste. Lors de la dernière campagne pré-présidentielle en France, Le Pen avait promis que la France se retirerait de la zone euro. Elle l’a annoncé aussi S’il remporte les élections, un référendum sera organisé sur la sortie de la France de l’Union européenne. Avec des propositions nationalistes et critiques pour les immigrés, Le Pen est entré au deuxième tour des élections de 2017, recueillant moins de 34% des voix. Emmanuel a perdu par un vote contre Macron.

Le Pen est de retour en campagne électorale Avant la prochaine élection présidentielle. Selon les estimations du sondage français, on peut se fier 17-18 Brock. D’autre part Le soutien de Macron varie de 24% à 27%.

Dans plusieurs rapports à ce jour Les politiciens du droit et de la justice ont cherché à prouver qu’ils n’avaient pas formé d’alliance européenne avec le très nationaliste Le Pen. En juillet 2021, Jaroslav Kaziowski a signé une déclaration idéologique commune avec le président de l’Union nationale. L’homme politique s’est fermement éloigné des Français.

D’abord le ressentiment, puis l’alliance

Parlant de Le Pen en 2017, Jarosyav Kaczyaski a déclaré : « Toutes sortes de suggestions que nous voulons ou Nous avons en commun avec Mme Le Pen et M. PoutineExpulser la Pologne de l’UE, c’est une fraude, une manipulation et rien d’autre. Ils sont abusifs, je voulais juste que ce soit très clair. Quiconque utilise ce type de déclarations Il ment, manipule et trompe l’opinion publique.” Le chef du PiS a déclaré lors d’une conférence de presse en mars 2017.

Le chef du ministère des Affaires étrangères de l’époque lui a fait écho. Dans un rapport publié en mai 2017, Wittold Vazkovsky (maintenant député européen PiS) a écrit : «La manipulation consiste à souligner la prétendue alliance entre Mme Le Pen et le leader du PiS, Et “parmi de nombreux amis qui ont brisé les libertés de Le Pen” dont Jaroslav Kaczyaski Inapproprié et très inapproprié “.

Ces deux déclarations ont été faites par des politiciens du PIS Le Pen lui-même a suggéré de collaborer avec le parti de Jaroslaw Kaczynski. En 2017, peu avant le second tour des élections en France, le leader du Front national Elle a promis de maintenir de bonnes relations avec Victor Orban et le président Jaroslav Kaczyowski.. Dans une interview à Rzeczpospolita, Le Pen reconnaissait en 2017 : « Je pense que nous pouvons coopérer sur un certain nombre de questions. La même opportunité que j’ai eue avec M. Nous ne sommes certainement pas d’accord avec tout. Mais c’est pourquoi chaque pays est libre et souverain de défendre ses propres intérêts. “

Sympathies européennes pour le droit et la justice

Mathews Morawicki a également commenté ses liens étroits avec les partis eurosceptiques. Dans une interview accordée à Rzeczpospolita le 6 mars 2019, Mateusz Morawiecki a sans aucun doute reconnu que le PiS n’envisageait pas de collaborer avec des partis au profil « anti-européen et anti-UE ». Puis le Premier ministre a déclaré : «Nous ne formerons certainement pas une alliance au Parlement européen avec les partis qui soutiennent la destruction ou l’affaiblissement de l’UE.Ils sont anti-UE et anti-UE. “

Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis. Le tournant est venu en juillet de cette année Les dirigeants des partis européens de droite ont signé une déclaration idéologique commune. Parmi les autres signataires figuraient Jarosław Kaczyński, Marine Le Pen, Victor Orban et Matteo Salvini, président de la Ligue populaire du Nord italienne. À la mi-juillet, en signant la déclaration, Jaroshaw Kaczyaski a déclaré : « Il y a une crise profonde. Union européenne, Vers un super-État, centraliser, mener une révolution culturelle pour détruire les structures sociales dont la famille. Nous ne voulons pas de cette révolution. Nous ne voulons pas d’obstacle à la liberté. Notre document commun reconnaît l’UE, mais Il met en garde contre certains événements et croit en la souveraineté des nations. “

Source : okopress.pl, Onet.pl, “Rzeczpospolita”

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Abonnez-vous à la Newsletter Onet pour recevoir le contenu le plus précieux de notre part

(b)