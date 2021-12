Philippe IV le Beau (fr. Philipe le Bel) est né à la mi-1268. Il était le fils de Bolt Philippe III de la famille Captain et d’Isabelle d’Aragon. Son père était le fils aîné du roi Louis IX et héritier du trône de France.

Philippe IV le Beau est la descendante de deux femmes puissantes de l’Europe médiévale : Castellin Blanca (mère de Louise IX et grand-mère de Philippe) et Eleonora Aquitaine (avec d’autres, la belle-mère de Perry-Perry de Richard Cœur de Lion, et grand -petit-fils ; ).

Jeunes années

Son grand-père IX Louis mourut pendant les croisades alors que Philippe IV avait deux ans. Philippe III devient roi. En mai 1276, Ludwig, le fils aîné de Philippe III, décède. Par conséquent, le titre d’héritier du trône a été donné au deuxième fils, à savoir Philippe IV.

En 1284, Philippe IV épousa la reine Jean I de Navarre et fut couronné roi de Navarre. Les deux sont tombés amoureux au premier regard. Leur relation était considérée comme heureuse, et à cette époque – les mariages n’étaient pas à cause de l’amour, mais à cause des avantages de la dynastie – pas si normal. Philippe et Jean eurent quatre enfants : trois fils (tous rois de France) et une fille qui épousa le roi Édouard II d’Angleterre. A la mort de Jean en 1305, Philippe, pensant à sa femme, refuse de se remarier.

Philippe IV le Bel est sacré roi de France le 6 janvier 1286 à Reims. Très vite, il a commencé à introduire un certain nombre de réformes qui renforceraient la monarchie à l’intérieur.

Guerre avec l’Angleterre et les Flandres

Le conflit avec l’Angleterre était un conflit prolongé pendant le règne de Philippe IV le Beau. La guerre avec l’Angleterre a commencé en 1294. En tant que prince d’Aquitaine, le roi Édouard Philippe Ier d’Angleterre était un esclave et dut lui en donner le cinquième, ce qu’il refusa. Il y a eu de nombreux conflits sur mer et sur terre, et la guerre a duré 10 ans. En 1303, un traité de paix fut signé, qui obligeait Philippe IV à épouser Isabelle (“Loup de France”), fille de la Belle, à Edouard II, roi d’Angleterre.

La guerre franco-anglaise eut de nouvelles répercussions et introduisit la méfiance entre les deux royaumes. La relation tendue s’est finalement transformée en une guerre de cent ans.

Après la fin de la guerre avec l’Angleterre, Philippe IV le Bel tourna les yeux vers la Flandre, où régnait son souverain, le comte Quiden de Tampere. Lorsque Philip s’est battu contre l’Angleterre, Quiden s’est rangé du côté du monarque anglais, ce qui a mis Philip en colère. En 1302, les Français, menés par le comte Robert de Artois, se rendent en Flandre pour vaincre Quiton. Le 11 juillet 1302, la bataille de Cortroy eut lieu, au cours de laquelle la chevalerie française fut en fait vaincue. Malgré la défaite, Philip partit pour les Flandres deux ans plus tard, qu’il put vaincre. Le comte Quiden fut capturé et mourut bientôt.

En 1305, les Flandres sont contraintes de signer un traité de paix très strict. Philippe réclame plus de dégâts, et les villes de Lille, Touai et Béthune rejoignent le territoire français. Béthune fut également donnée à Mahout, comtesse d’Artois, dont les deux filles (pour confirmer son allégeance en tant que citoyenne du roi) épousèrent deux fils de Philippe.

Philippe IV le Bel a mené une politique étrangère très globale. À la fin des années 1880, il contacte le gouvernement mongol à Bagdad, qui lui accorde une alliance contre les mamelouks égyptiens. Afin d’aider à vaincre les Mamelouks, l’Arkansas a promis sa dévotion aux chrétiens de Jérusalem. Entre 1288 et 1289, il y eut d’autres correspondances entre Arkhan Khan et Philip, et cela représentait une coopération militaire potentielle, mais Philip ne l’a pas fait. Des contacts avec les Mongols et une alliance contre les Mamelouks, ainsi que des propositions de croisade pour la Terre Sainte, ont émergé dans les années suivantes. En 1312, à l’invitation du pape Clément V, une autre croisade est déclarée, mais elle n’a pas lieu.

Politique interne – Dettes et efforts pour les réguler

Philippe IV nomma le personnel des Ministères pour surveiller les affaires courantes du Bel État, qui se mit à l’écart et ne s’occupa que de l’intégralité de la politique suivie. Certains de ses historiens contemporains l’ont décrit comme « un hibou inutile ». Les changements introduits par Philippe étaient en effet très innovants – après tout, à la fin du 13ème siècle. Les États qui existaient à l’époque ressemblaient encore à des monarchies « absolues ». Cependant, les réformes des Philippines avaient un but. Raja croyait que si une personne faible et incompétente apparaissait sur le trône, les serviteurs des personnes responsables de l’État pourraient le sauver de l’effondrement.

Malgré diverses réformes et d’importantes améliorations dans les finances de l’État (Philip et Crown ont reçu de nombreux prêts de son père), plusieurs années de guerres ont vidé le trésor de l’État. En 1295, Philip fait face à un dilemme majeur : il a besoin d’argent pour la guerre avec l’Angleterre. Afin de les obtenir, il a commencé à emprunter et a immédiatement réduit la teneur en argent des pièces. Le roi a ordonné l’imposition d’impôts plus élevés sur le clergé, entraînant la réaction du pape Boniface VIII et des années de conflit avec le Saint-Siège.

En 1305, après la fin de la guerre avec les Flandres, Philippe IV ordonna la restitution des belles pièces d’argent à leur juste valeur. En même temps (juillet 1306) il ordonna la confiscation des Juifs. Tous les changements liés aux variations de la valeur de la monnaie ont conduit des milliers de personnes dans la pauvreté, ce qui a entraîné des émeutes et des troubles dans le pays à la fin de 1306.

“Problème” avec Temporaire

Philippe IV Le Grand “Créancier” de La Belle était les Templiers. C’était un édit chevaleresque fait en 1118 pendant les croisades. À la fin du XIIIe siècle, il était fortement impliqué dans les activités commerciales et « bancaires ». Les Templiers n’avaient pas bonne réputation en France. Philippe IV le Beau Roi profita de cette réticence pour se libérer de ses dettes.

A l’aube du vendredi 13 octobre 1307, des centaines de Templiers sont capturés simultanément par Philippe IV le Beau en France. Tous les moines ont été emprisonnés et plus tard torturés. Les Templiers ne devaient être tenus responsables que devant le Pape, mais Philippe a utilisé son influence sur Clément V pour perturber l’ordre. Le pape Clément a essayé de tenir un procès temporaire, mais avant cela, Philippe a brûlé beaucoup d’entre eux. Il a fallu sept ans pour enfreindre la loi. Le Conseil de Vienne (1311) a décidé de dissoudre l’ordre.

En mars 1314, l’ordre du Grand Maître des Templiers, Jacob de Mole, devait être détruit. L’exécution de l’incendie devait avoir lieu à Paris.

Le grand maître empereur qui se rendit à la souche maudit Philippe IV le Bel, le pape Clément V et tous ceux qui provoquèrent le supplice des Templiers. Ses propos ont eu un impact sur les personnes exécutées. Cependant, beaucoup craignaient la mort du pape Clément V un mois après l’incendie de de Molea, et huit mois plus tard – lors d’une chasse – le roi Philippe IV le Beau (29 novembre 1314). C’est le début du mythe de la « Malédiction des Templiers ». Partout en Europe, on parlait de la condamnation par Dieu de la France, de Philippe IV et du Pape pour avoir détruit l’Ordre des Templiers.

Dans les années qui suivirent, les trois fils de Philippe IV le Bel régnèrent en France. Tous sont morts sans laisser d’héritier mâle, ce qui a également été lu comme « la malédiction de de Mole ». Après la mort du dernier fils de Philippe IV (Charles IV le Beau), Philippe VI de France devient roi. Ce fut la fin de la dynastie des capitaines.

