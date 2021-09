Les toxicomanes qui s’y étaient rassemblés vendredi ont été expulsés du parc Jordin d’Ol, au nord de Paris. La France rapporte qu’ils ont été relocalisés de l’autre côté du périphérique parisien entre Pontin et Aubreville en Seine-Saint-Denis. Conformément à la décision de la Province de Paris, un mur a été érigé sous le tunnel séparant la capitale française de Pondichéry “pour protéger les occupants”.

La France rapporte que des personnes consommant de la cocaïne, base gratuite de la cocaïne, ont été expulsées le 24 septembre des places Jordin d’Ol et Stalingrad dans les 18e et 19e arrondissements de Paris. Le crack est une drogue hautement addictive avec des effets immédiats et à court terme. Ces derniers mois, les tensions ont augmenté entre les résidents qui ne pouvaient pas utiliser certaines parties du parc normalement, alors ils ont commencé Organiser des démonstrations régulières. Le bébé a également été attaqué en juin.

Les toxicomanes ont été transférés de l’autre côté du périphérique parisien entre Bondin et Aubreville. Province Paris Il a ordonné la construction d’un mur sous le tunnel pour « protéger les habitants de Bond ». Il a été construit près de la Borde de la Villett, l’une des portes de Paris. Sa tâche est d’arrêter la circulation et le stationnement.

Cette mesure temporaire est “un soutien nécessaire pour protéger les habitants de Bond et empêcher l’occupation du tunnel”. Comme expliqué, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité en raison du risque d’incendie et pour prévenir les actes interdits.

En province de Paris vendredi, des exclus se sont rassemblés autour d’Auguste Baron et de Borde de la Ville, “dans un quartier résidentiel voisin”. Les services de la ville ont été mobilisés pour mettre à leur disposition eau et assainissement.

