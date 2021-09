Ordures La France et la Lettonie ont écrit l’histoire. Respirez une nouvelle qualité à la pointe du monde

Amener la France et la Lettonie en finale du Speedway of Nations ne doit pas être considéré comme excitant, bien que l’histoire puisse dire quelque chose de complètement différent. Les demi-finales de samedi ont atteint pour la première fois le moment décisif de la Coupe du monde.

Tomas Janissky

19 septembre 2021, 13h45

Les démissions d’Artium Sakuda et Emil Sajfutino dans le camp russe, et, en plus, la tension de Martin Smolinsky en Allemagne ont sans doute été une commodité pour les participants de la deuxième demi-finale du Speedway of Nations aux Doug Cavills. L’Australie aimait une brique et elle a fait son travail aussi, mais la dernière ligne derrière son dos peut être différente. Enfin, la Lettonie a terminé deuxième, et après les play-offs, la France a été promue.

Pour les deux, il s’agissait du premier passage en finale de Soen, la première fois en 2018 que l’équipe remportait la Formule du Championnat du Monde. Déterminés aux médailles lors des trois matches précédents, il y avait huit équipes nationales au total, mais c’était en vain de chercher deux joueurs français et lettons dans ce groupe. Cette fois, ils se sont qualifiés et ont remporté des billets pour Manchester, où les finales auront lieu les 16 et 17 octobre.

En fait, ces équipes ont été élevées pour la première fois à un combat décisif lors de la Coupe du monde. Les représentants du pays de l’ancienne région de Livonie étaient déjà très proches d’une telle victoire à l’ère de la Coupe du monde par équipes. En 2013 et 2017, ils ont participé aux séries éliminatoires pour la finale, où ils ont eu la malchance de manquer les sept premiers points. Deuxièmement, ils sont devenus célèbres pour avoir lancé la meilleure danse en demi-finale. En revanche, les tricolores dans le DPW… ils ne se sont jamais qualifiés pour le tour de qualification.

En examinant l’histoire plus en profondeur, nous pouvons voir des résultats étonnants de ces équipes sur la scène mondiale. Dans les championnats DMŚ et paroissiaux, ils ont été éliminés dès les premières étapes d’élimination, sans aucune chance de se battre avec des rivaux, même la moyenne. La Lettonie et la France appartiennent généralement au groupe des équipes les plus faibles, selon le nombre d’inscriptions pour le championnat et le modèle de qualification.

Dans un mois au Royaume-Uni, les allégations de Nikolai Cogin et Laurent Sambare seront très faibles, mais elles ne peuvent certainement pas être sous-estimées. Fort d’une grande expérience de l’équitation au Royaume-Uni notamment, le duo David Bellego – Dmitry Berg semble être le candidat idéal pour le “cheval noir” SoN 2021.

