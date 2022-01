Omigron en Europe. Registres d’infection en Italie et en France, registres de décès en Grande-Bretagne

Environ 197 000 nouvelles infections à coronavirus ont été détectées en Italie au cours des dernières 24 heures – 16% des 1,2 million de tests effectués en une seule journée étaient positifs

En France, pour le troisième jour consécutif, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus a dépassé quotidiennement les 300 000.

En Grande-Bretagne, 146,4 mille emplois ont été signalés. L’infection a été diagnostiquée au cours des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, 313 personnes sont décédées à cause du gouvernement-19. Ainsi, le nombre total de morts a dépassé les 150 000

Les vaccins ont ralenti l’augmentation du nombre de décès, mais maintenant elle s’accélère à nouveau avec le nombre croissant d’infections de la variante Omigran.

Sur 197 mille. Une nouvelle infection corona a été diagnostiquée au cours des dernières 24 heures En Italie – 16% avec 1,2 million de tests Un jour, le test était positif. Est mort 184 Ceux qui sont touchés par la maladie du gouvernement-19, a annoncé samedi le ministère local de la Santé. Les experts s’attendent à ce que les épidémies culminent dans la seconde moitié de janvier.

Selon un rapport de l’Institut italien de la santé, ceux qui ne sont pas vaccinés 25 fois plus souvent après trois doses sont en unité de soins intensifs.

La France. Un autre jour de plus de 300 mille. Infections

En France Le nombre de nouvelles infections à coronavirus a franchi les 300 000 quotidiennement pour le troisième jour consécutif – a annoncé samedi soir l’Organisation de la santé publique (SPF).

Dans le pays, les services médicaux sont dangereux et il y a une pression constante sur les hôpitaux. Le SPF a déclaré qu’il avait été hospitalisé 21 721 Ceux diagnostiqués avec la maladie de Govit-19, c’est-à-dire augmentent 1 485 A partir de vendredi. Il est soigné dans l’unité de soins intensifs 3 821 Patients du gouvernement.

À l’échelle nationale, beaucoup 105 mille Gens.

Angleterre. Plus de 14 millions d’infections et 150 000 décès

D’autre part Au Royaume-Uni Signalé à propos de 146,4 mille. L’infection a été diagnostiquée au cours des dernières 24 heures. C’est le nombre le plus bas en 11 jours, mais le solde total des sept derniers jours – 1,23 million – est supérieur à 10 %. Plus que dans les sept précédents. Il a déjà été diagnostiqué depuis l’épidémie en Grande-Bretagne 14,33 millions Infection par le virus Corona, qui a le quatrième nombre le plus élevé au monde.

Au cours des dernières 24 heures, 313 personnes sont décédées à cause du gouvernement-19. De cette façon Le nombre total de morts a dépassé les 150 000.

C’est le troisième jour depuis mars 2021 que le nombre de morts par jour dépasse les 300, tous survenus au cours des 10 derniers jours.

Bilan de la mort. La Grande-Bretagne est classée septième au monde

Le Royaume-Uni, avec 150 057 décès, se classe au septième rang mondial, avec le plus grand nombre de :

ETATS-UNIS, Brésil Indien, Russie, Mexique Je suis le Pérou.

Le pays se classe 30ème en termes de nombre de citoyens.

L’augmentation de la mortalité a diminué. Omigron accélère encore

Le premier décès de Covid-19 au Royaume-Uni a été détecté le 6 mars 2020, trois semaines après que le nombre de morts avait déjà dépassé les 1 000, et deux semaines plus tard, il dépassait les 10 000. Dans la première moitié de novembre 2020, le nombre total de morts dépassait les 50 000, fin janvier 2021 – 100 000.

Cependant, avec le lancement du vaccin en décembre 2020, le nombre de morts a considérablement diminué, le nombre moyen de morts par jour ne dépassant pas 200 pendant sept jours consécutifs depuis mars dernier.