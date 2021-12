Observateur financier : Economie, Débat, Pologne, Monde

La récession en France a duré deux trimestres et a été la plus courte depuis les années 1970, mais le niveau de ralentissement de la croissance dû au COVID-19 a atteint des niveaux record. La baisse du PIB entre le sommet du cycle et le creux a été de 18,4 %.

La Commission de datation du cycle économique du National Bureau of Economic Research (NBER) a conclu en juillet 2021 que l’économie américaine s’était remise de la récession épidémique du COVID-19 d’avril 2020. Ce fut la plus courte période de récession depuis 1857, lorsque la Commission a commencé à maintenir son record.

Quel est l’état de l’économie française ? Peut-on conclure que l’épidémie de COVID-19 est derrière nous ?

Selon la Commission des Rencontres des Cercles d’Affaires récemment créée sous l’égide de l’Association Économique Française, nous pouvons répondre positivement à cette dernière question. Le cycle économique est défini comme la séquence de périodes de croissance de l’activité économique (expansion) suivies de périodes de déclin au niveau de l’activité économique (récession). Ces périodes sont marquées par des pics (forte activité) et des creux (faible activité) associés aux points de retournement du cycle économique.

Le manque d’observation directe des cycles économiques rend difficile l’identification précise des hauts et des bas. Dans cette catégorie, diverses approches statistiques et économiques sont couramment utilisées. Le système de datation du cycle économique de la Commission française repose sur deux piliers : i) un pilier échelle basé sur des approches économiques d’évaluation de la politique « 3D » (durée, profondeur et diffusion) ; Et ii) un pilier standard basé sur l’approche story (rapports des experts formant l’équipe).

Le point de retournement le plus bas du cycle a été atteint au deuxième trimestre 2020.

La Commission a reconnu que le deuxième trimestre 2020 sera le tournant du cycle économique de Covit-19. Bien que ce résultat puisse sembler insignifiant, il ne correspond pas nécessairement à un niveau élevé d’incertitude persistante.

Compte tenu des aspects extraordinaires de la récession liée à l’épidémie, en particulier la «dominance de la santé» qui a conduit à des sanctions plus ou moins sévères dans les économies, le panel a décidé d’attendre la collecte de données macroéconomiques adéquates. Les vagues continues d’épidémie ont peut-être en fait déplacé le point de retournement bas du cycle économique au-delà du deuxième trimestre 2020.

Globalement, il apparaît que les groupes fixant la date du cycle économique mettront plus de temps à fixer le minimum (par exemple 15 mois en moyenne pour le NBER) que le pic (seulement sept mois pour le NBER en moyenne). La raison principale est que la probabilité zéro d’une “récession à double creux” est toujours estimée.

L’économie française a fortement rebondi au troisième trimestre 2020. Bien que cette dynamique soit fortement mécanisée après le passage du minimum de récession, la croissance du PIB est en moyenne proche de zéro sur les trois prochains trimestres, et reste négative au T4 2020. Cependant, la forte accélération de la croissance du PIB à l’été 2021 (selon les dernières données Insee (2021), la croissance trimestrielle du PIB est passée à 3 %) confirme qu’à partir du troisième trimestre 2020, l’économie française est en phase de reprise.

L’investissement industriel, l’emploi et le taux d’utilisation des capacités industrielles sont stables depuis le deuxième trimestre 2020, tandis que la production industrielle et les heures de travail ont été très volatiles au cours de cette période.

Ainsi, bien que les sanctions économiques introduites en novembre 2020 et avril 2021 aient affecté négativement l’activité économique, l’approche de la Commission permet de conclure que le point de retournement le plus bas (au moins) du cycle économique en France se situe au deuxième trimestre 2020. . En effet, parmi les différentes variables macroéconomiques que nous avons calculées, l’investissement des entreprises, l’emploi et l’utilisation des capacités industrielles sont stables à leurs niveaux de croissance depuis le deuxième trimestre 2020, tandis que la production industrielle et les heures de travail ont été très volatiles dans le temps.

L’épidémie a révélé l’importance des connexions dans l’économie

Si l’on examine la répartition sectorielle de la phase de reprise de l’économie française, seuls cinq des 15 secteurs clés de l’activité économique ont enregistré des baisses entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Ces secteurs ont été les plus durement touchés par les barrages mis en place en novembre 2020 et avril 2021 (c’est-à-dire le commerce, les transports, les services de restauration et d’hôtellerie, les services à domicile et les équipements de transport), mais ils représentaient moins de 20 %. PIB total. La majeure partie de l’activité économique, cependant, est d’environ 60 pour cent. Durant cette période le PIB, l’activité a augmenté.

Récession non standard : amplitude élevée mais durée courte

Le choc COVID-19 qui a frappé l’économie française en 2020 est totalement hors norme. Le pic de récession a duré deux trimestres et a été le plus court après 1970, tandis que la récession moyenne pour les quatre chapitres précédents identifiés par la Commission était de quatre trimestres (chocs pétroliers 1974-75 et 1980, cycle d’investissement 1992-93 et ​​2008-2009 la Grande Récession). Cependant, la récession actuelle est importante en termes d’amplitude car la baisse du PIB entre les hauts et les bas a été de 18,4 %, contre une baisse moyenne de 1,6 %.

Maintenant que le faible retournement du cycle économique du Govt-19 est derrière nous, peut-on dire que les effets de la crise sont pleinement absorbés ?

Il est désormais bien documenté que les cycles économiques ne sont pas indépendants des tendances à long terme et que les facteurs de croissance potentiels peuvent (donc) avoir un impact négatif.

Les prévisions de croissance du PIB de la France pour 2021 sont très bonnes (6,75 % selon le FMI), mais il ne faut pas oublier que cette résurgence continue de reculer d’environ 8 %. En 2020. De plus, la recherche empirique montre souvent l’effet de l’hystérie de la récession sur la croissance économique à long terme.

Il est désormais bien documenté que les cycles économiques ne sont pas indépendants des tendances à long terme et que les facteurs de croissance potentiels peuvent (donc) avoir un impact négatif. La France ne semble pas avoir négligé cette évidence empirique : la croissance du PIB a basculé d’une moyenne de 1,3 %. La valeur moyenne trimestrielle au cours de la période d’expansion 1970-1974 était d’environ 0,3 pour cent. Au cours de la période d’expansion 2009-2019, les facteurs de stagnation séculaire sont cependant aussi clairement impliqués.

Ainsi, malgré la fin de la récession liée à l’épidémie de COVID-19, l’économie française se redresse toujours, et l’expérience passée nous a incités à être vigilants sur la croissance future, notamment pour accompagner la politique économique à l’action.

Laurent Ferrare

Professeur d’économie internationale, SKEMA Business School

Valérie Mignon

