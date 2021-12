Qu’est-ce qui relie Noël polonais à une île de l’océan Indien où la température est de 30°C pendant cette période ? La réponse est épice. On ne peut imaginer l’odeur de Noël sans vanille, cannelle et clou de girofle. Selon Madagascar, ils sont un moyen de subsistance, mais ils provoquent aussi un cycle de pathologie.

Girofle épicé, Madagascar (© PAP)

La République de Madagascar est la plus grande île d’Afrique et en même temps est associée à un paradis en raison de son climat et de sa nature, mais c’est aussi l’un des pays les plus pauvres et les plus développés économiquement du monde. De la délinquance. La composante responsable des revenus de Madagascar est la production d’épices liées à Noël – vanille, clous de girofle et cannelle. Ils sont en grande partie la base de l’économie de Madagascar. Son PIB est de 13,72 milliards de dollars.

La malédiction de la vanille

La vanille est associée aux vacances, pour tout le monde. Madagascar est responsable de sa production, et cette épice est le produit d’exportation le plus important. L’État est responsable de 55,6 pour cent. La vanille exporte dans le monde. C’est 20,3 pour cent. Exportations totales de ce pays (données pour 2019). La valeur de la vanille vendue à l’étranger est de 651 millions de dollars. Le plus grand bénéficiaire de cette épice est les États-Unis – plus de 43% et la France – 23,4%. Et l’Allemagne – 11,3 pour cent.

La Pologne est responsable de 0,32%, soit 2,1 millions de dollars. La vanille représente plus d’un quart des exportations totales de Madagascar vers la Pologne. La valeur totale de la vanille importée de Pologne était de 18,7 millions de dollars. Plus de 70 pour cent de la vanille vanille est importée de pays européens (France, Allemagne), c’est-à-dire de ces entreprises de transformation d’épices. Ces données confirment les recherches de la Banque mondiale selon lesquelles Madagascar est le plus grand producteur de vanille, mais ses transformateurs sont européens et nord-américains ; France, Allemagne, Canada et États-Unis.

La vanille qui pousse dans ce pays, s’appelle Vanille Bourbon Ou Vanille de MadagascarConsidéré comme d’excellente qualité. Il est principalement cultivé dans le nord-est du pays. La vanille est une plante grimpante qui pousse sur une autre plante. Les gousses de vanille verte sont récoltées en août et séchées pendant environ 11 semaines. Les petits agriculteurs sont responsables de la production de cette plante, la plupart d’entre eux possèdent jusqu’à 1 hectare de terre. On estime qu’il y en a plus de 70 000. Les gens dépendent économiquement de sa production et de ses prix sur les marchés mondiaux.

Le prix de la vanille est très élevé par rapport aux autres épices, atteignant 400-600 $ le kg ces dernières années. PIB à Madagascar Par personne 456,17 $, les gousses de cette plante sont très demandées et il n’est pas surprenant qu’elle soit devenue un aliment de base de nombreux crimes. Il est courant que les récoltes soient volées. Les agriculteurs impliqués dans la production de vanille pendant la récolte de vanille ont été contraints de surveiller leurs cultures 24 heures sur 24 en raison du manque d’action gouvernementale appropriée. Leur perte affamera toute la famille. Une autre pratique consiste à sceller manuellement les gousses de cette épice avec une étiquette personnalisée (similaire à l’élevage). En cas de vol, il est très difficile de vendre une telle vanille sans en prouver la propriété. Il faut aussi souligner que parce que les intermédiaires jouent un rôle majeur sur le marché malgache, les agriculteurs ne reçoivent pas le plein quota de la récolte.

De bonnes opportunités pour le marché mondial du café

Cultiver de la vanille n’est pas une tâche facile. En raison du manque d’animaux appropriés sur l’île, ses fleurs doivent être pollinisées à la main. De cette façon, vous devez récupérer ses cosses car il n’est pas mécanisé. Après avoir été prise, la vanille n’a toujours pas d’odeur propre et nécessite un traitement supplémentaire, y compris le séchage. Même dans cette situation, les agriculteurs sont sujets au vol. Non seulement les voleurs individuels, mais aussi les groupes criminels organisés sont intéressés par le pillage.

L’année 2015 a eu un impact majeur sur le prix de la vanille en particulier. Nestl a annoncé qu’elle n’utilisera que de la vanille naturelle dans ses produits et n’utilisera pas de produits alternatifs. Elle est en quelque sorte devenue un modèle pour d’autres entreprises. En 2015, la spéculation d’un marché de la vanille a également commencé à grande échelle. Comme la production de cette plante dépend de la communauté, la baisse de son prix provoque sa pauvreté.

La vanilline est utilisée à la place de la vanille. Dans les bonbons, il est responsable de 99%. Ingrédients avec ce goût. Il est utilisé à la fois dans les aliments (y compris les glaces) et les cosmétiques (par exemple les parfums). Cela est dû au prix élevé de la vanille, de sorte que les entreprises insistent parfois sur l’utilisation de “vraies épices”, en utilisant des bâtons ou des morceaux de gousse qui n’ont pas déjà l’arôme caractéristique, leur prix est donc beaucoup plus bas.

L’offre de vanille à Madagascar et son prix sont affectés par des catastrophes naturelles, telles que l’ouragan Enawo, qui a frappé l’île en 2017, causant de gros dégâts aux cultures, et, ces dernières années, le pays a été aux prises avec des catastrophes de sécheresse. Dans d’autres régions du pays, les gens se déplacent vers le nord de l’île. La vanille est également cultivée dans cette région, ce qui peut être un autre défi.

Un problème supplémentaire contrôlant le commerce à l’usine est l’implication du gouvernement, qui cherche à influencer le prix de la vanille à différents stades de sa production. C’est l’une des principales sources de recettes budgétaires.

Le prix élevé de la vanille en fait un excellent choix pour introduire des fonds du crime sur le marché financier (ce qu’on appelle le blanchiment d’argent).

Le prix élevé de la vanille en fait un excellent choix pour introduire des fonds du crime sur le marché financier (ce qu'on appelle le blanchiment d'argent). L'argent illégal provient des arbres qui poussent dans les mêmes zones de vanille, de la vente illégale de grandes quantités d'arbres (ébène et bois de rose) à la Chine. C'est une entreprise très lucrative. Ces deux types d'arbres sont estimés à des milliards de dollars dans ce pays. Pour de l'argent obtenu illégalement du commerce du bois, toute vanille est achetée auprès de sources illégales (renforçant davantage le syndrome), ainsi que de gousses sous-développées, puis du lieu où les fonds sont "légalisés" en vendant cette épice. Ce phénomène détruit le marché à plusieurs niveaux, de la croissance de la criminalité à la baisse de la qualité des produits.

Les événements susmentionnés, la dépendance du pays vis-à-vis de la production de vanille et les énormes bénéfices de ses ventes, ont le même effet que la malédiction des matières premières, que l’on peut appeler la « malédiction de la vanille ».

Clou de girofle

C’est l’une des épices les plus parfumées directement liées à Noël. Des semis ont été amenés sur l’île au XIXe siècle à la suite des actions des autorités coloniales, et ont été cultivés pour répondre à la demande croissante de clous de girofle dans le monde. C’est sans aucun doute l’une des épices les plus lucratives.

Les clous de girofle, inconnus de certains, sont des bouquets secs qui proviennent des girofliers et ne poussent pas. Ils sont principalement cultivés sur la côte est de l’île. La culture prend du temps car les premiers bourgeons apparaissent entre la 5ème et la 10ème année de l’arbre.

Madagascar est le deuxième exportateur mondial de clous de girofle, avec 23,8% du stock, après l’Indonésie. Part dans toutes leurs exportations. Les ventes de cette épice représentaient 2,51 pour cent. La valeur totale des exportations de Madagascar est de 80,2 millions de dollars. L’Asie, principal importateur de cette épice de Madagascar, en représentait 45,6%. En Inde, il diminue de 21 %. Pour l’Indonésie, 8,55 pour cent. Sur le Viêt Nam. Le clou de girofle est un défi pour le commerce, et comme la vanille, il y a de la spéculation sur les marchés internationaux pour ces épices.

Cannelle

Le parfum de la cannelle est l’un des parfums les plus festifs. Cette épice est de 0,22 pour cent. Les exportations totales de Madagascar s’élevaient à 7,11 millions de dollars. Madagascar n’est pas l’un des plus grands acteurs de la production de cannelle dans le monde – elle est de 0,95%. Marché mondial, mais le plus grand exportateur en Afrique. En 2019, il a exporté pour 7,11 millions de dollars de cannelle. Les principaux destinataires sont les pays européens ; Allemagne, France, Pays-Bas. La Pologne achète de la cannelle d’une valeur de 38 900 à ce pays. Dollars. Notre pays importe de la cannelle principalement des pays européens (France, Allemagne). Madagascar est responsable à 100 pour cent des pays africains. Nos importations de ce continent.

La cannelle est l’une des meilleures variétés cultivées à Madagascar – La cannelle de Ceylan, également connue sous le nom de “vraie cannelle”, est cultivée principalement au Sri Lanka. Ses plants ont été apportés de Ceylan. A Madagascar, il est cultivé dans de nombreuses parties de l’île, bien que les deux provinces soient les plus cultivées. Cette épice est dérivée de l’écorce interne séchée du cannelier, qui atteint une hauteur de 15 m. La récolte a lieu après la saison des pluies car l’écorce est humide et riche en huiles essentielles. Alcalinité de la cannelle.

La vente d’épices comme la vanille, les clous de girofle et la cannelle est très lucrative et peut être la base des revenus de l’État, comme le prouve le cas de Madagascar. Cependant, gardez à l’esprit que leur production est chronophage et demande beaucoup de travail (par exemple une fleur de vanille doit fleurir un jour et être pollinisée en quelques heures). La hausse du prix de la vanille sur les marchés internationaux, d’une part, a entraîné le développement de la pathologie, et d’autre part, le manque de diversité des cultures dû à la forte dépendance aux prix des épices de la population et des revenus du pays. . L’affaire des catastrophes naturelles qui sévit sur l’île et, en raison des spéculations sur les prix des épices, des problèmes pour ce pays et ses habitants.