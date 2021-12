Nouvelles règles en France à partir de mercredi. Certains n’entreront pas dans le restaurant

En France, les moins de 12 ans, dans les lieux publics et dans les transports en commun longue distance, les personnes de moins de 12 ans doivent être en possession d’un passeport sanitaire attestant un résultat négatif au test PCR des 72 dernières heures.

À partir du 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu deux doses du vaccin perdront progressivement l’accès aux passeports du gouvernement si elles ne reçoivent pas la dose de rappel.

A partir du 15 janvier, les personnes de plus de 18 ans devront se faire vacciner avec la troisième dose pour se rendre dans les lieux publics.

Jusqu’au 15 décembre, en France, le Pass Covid en cours de validité est délivré en personne Entièrement vaccinéAvec Un résultat de test négatif est valide pendant 24 heuresQui sont plus guéris A été malade au cours des 6 derniers mois. La preuve d’une infection antérieure au cours des 11 derniers mois équivaut à une dose de vaccin et n’est pas admissible au laissez-passer. Dans des cas exceptionnels, ils sont dispensés d’afficher les certificats du gouvernement dans les lieux publics Les personnes munies d’un certificat médical qui sont dispensées du vaccin pour des raisons de santé.

Cependant, le mercredi 15 décembre, des changements majeurs ont lieu. Cette personne depuis Plus de 65 ansCeux qui reçoivent deux doses du vaccin (Pfizer, Moderna, Astrogeneneka) seront progressifs. Le fait de ne pas recevoir la dose de rappel peut entraîner la perte de l’accès aux certificats du gouvernement.

Début du test d’éligibilité aux doses de rappel Cinq mois plus tard Depuis la dernière vaccination ou infection. La certification a été révoquée en France sept mois plus tard.

En France Les personnes de plus de 65 ans n’ont plus besoin de prendre rendez-vousInjection de rappel – Ils peuvent se rendre sur n’importe quel site de vaccination et demander une troisième dose.

A partir du 15 décembre, quel que soit l’âge Une injection de rappel est requise pour les personnes recevant le vaccin à dose unique Johnson & JohnsonProlonger la validité du Govind Pass.

A partir du 15 janvier, les règles de renouvellement de la dose de rappel et des certificats Covit seront étendues aux autres adultes. A partir de cette date, les personnes de plus de 18 ans ayant reçu deux doses du vaccin perdront progressivement l’accès aux certificats gouvernementaux s’ils ne reçoivent pas la dose de rappel.

Tout comme les personnes de plus de 65 ans, les autres aussi Les adultes doivent recevoir une dose de rappel jusqu’à sept mois après la dernière injection ou infectionSinon les pass ne seront pas valables et l’entrée dans les bars et restaurants deviendra impossible.

Utilisation du téléphone français avec Covit Pass – Adrian Fillon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / AFP

En France, en plus des laissez-passer papier, il existe également l’application TousAntiCovid, qui facilite l’utilisation du certificat de vaccination dans les lieux publics, les bars, les restaurants et les transports longue distance. Même maintenant L’utilisation est de rappeler quand administrer la troisième dose du vaccin.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré que la dose de rappel serait proche. L’écran d’accueil de l’application changera de couleur et vous verrez une alerte sur votre mobile. Après avoir reçu la prochaine dose de vaccin, vous devrez mettre à jour vous-même l’application, ce qui prolongera le certificat de vaccination numérique.

Date créée: Hier, 21:36