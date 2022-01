Nouvelles du gouvernement d’Europe – Actualités – Govid-19

Les résidents d’Irlande du Nord n’auront plus besoin d’utiliser des certificats gouvernementaux pour entrer dans un pub ou un restaurant à partir de mercredi. Le gouvernement provincial britannique a annoncé jeudi qu’il supprimait les restrictions introduites en raison de la variante Omikron.

L’Irlande du Nord est le seul pays du Royaume-Uni à avoir imposé la certification gouvernementale aux entreprises de restauration. À partir de mercredi, il sera annulé, mais les certificats ne seront pas révoqués – ils devront toujours entrer dans les salles fermées des discothèques et des événements de masse, où il n’y a pas de places assises et où le public est supérieur à 500. A partir du mercredi 26 janvier, les discothèques pourront reprendre leurs activités et organiser des événements de masse sans places assises dans des salles fermées.

Plus tôt, à partir de vendredi, la limite pour les membres des trois maisons de rentrer chez eux serait supprimée, et l’exigence que seules six personnes puissent s’asseoir ensemble à des tables dans les pubs, bars et restaurants, et dans les restaurants, seul le service devrait avoir lieu, serait supprimée. Les tableaux ne s’appliquent plus. De plus, à partir de vendredi, la période d’isolement des victimes du virus corona sera réduite de sept à cinq jours, comme c’est déjà le cas dans d’autres parties du Royaume-Uni.

En Irlande du Nord, le nombre de nouvelles infections par le virus corona diminue lentement et, contrairement au Royaume-Uni, à l’Écosse et au Pays de Galles, les données n’indiquent pas clairement que le pic d’onde causé par la variante Omigron est passé. Le dernier jour, près de 4,2 mille personnes ont été diagnostiquées. Infections – Deux fois moins qu’en décembre/janvier, mais un millier de plus que la semaine dernière. Sur les 496 000 cas diagnostiqués en Irlande du Nord depuis l’épidémie, 3 056 sont décédés.

Les épidémiologistes s’opposent à l’assouplissement des restrictions sanitaires que les politiciens envisagent dans le cadre de l’issue attendue de la cinquième vague d’épidémies dominée par la variante du virus corona Omikron. Ils critiquent la décision du Premier ministre Boris Johnson de lever les restrictions au Royaume-Uni à partir du 27 janvier.

“Je suis désolé pour les différences entre la France et l’Angleterre, car au final ils vivaient tous plus ou moins de la même manière”, a déclaré le Dr Didier Pitt Johnson, épidémiologiste et épidémiologiste aux Hôpitaux universitaires de Genève. L’épidémiologiste a souligné que la France a décidé de maintenir les restrictions, introduisant dans les prochains jours un passeport sanitaire en remplacement de l’actuel passeport vaccinal.

Selon Pitt, la préférence britannique a été choisie pour de mauvaises raisons, politiques plutôt que sanitaires. “Boris Johnson est dans une très mauvaise situation politique. Il a si mal géré la crise qu’on le sait. C’est la raison de son annonce », a déclaré Pittet jeudi à PFM TV. “Mes collègues qui travaillent dans les hôpitaux anglais sont très mécontents de la façon dont le service de santé ne fonctionne pas bien”, a-t-il ajouté. “Nous craignons qu’avec l’annonce de la déréglementation dans les semaines et les mois à venir, la population ne soit complètement détendue et que la charge des hôpitaux ne s’alourdisse soudainement. Je pense qu’il ne faut pas confondre décisions politiques et sanitaires”, a déclaré Pitt.

La France est actuellement au centre de la cinquième vague avec la variante Omigron. En 24 heures en France, les services de santé ont enregistré 436 167 nouvelles infections par le virus corona, a annoncé mercredi soir l’Agence de santé publique. Cependant, alors que les infections continuent d’augmenter, le nombre d’unités de soins intensifs diminue lentement mais régulièrement. Mercredi, 3852 patients ont été traités aux soins intensifs.

Le Conseil de sécurité, présidé par le Premier ministre, envisage différents scénarios liés à l’évolution de l’épidémie, dont l’assouplissement des restrictions sanitaires au cours des prochaines semaines. Cependant, l’épidémiologiste de l’hôpital, le Dr Benjamin Rossi. Robert Ballanger, de la section Seine-Saint-Denis près de Paris, estime que le virus corona continuera d’être à l’origine de nombreuses maladies graves. “Il faut apprendre à y faire face en permanence”, estime-t-il. “En ce qui concerne l’assouplissement des restrictions, nous ne devrions pas encore y penser. Nous avons environ 500 000 cas par jour à l’hôpital. La levée immédiate des restrictions ne me semble pas très logique”, a déclaré Rossi.

Dès lundi, le passeport vaccinal entrera en vigueur dans les lieux publics en France, en remplacement du passeport sanitaire précédemment utilisé, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Costex lors d’une conférence de presse. A annoncé un assouplissement progressif des restrictions à partir de février.

Le passeport vaccinal est valable pour toutes les personnes de plus de 16 ans, sauf dans les lieux publics, les établissements de santé et les hôpitaux.

“Omigran n’est pas une grippe normale, bien qu’elle soit moins dangereuse que la variante delta, mais la pression sur les hôpitaux est forte”, a-t-il déclaré. Dans les zones les plus touchées par la variante du virus corona Omikron, le nombre d’infections comme la région de la capitale Ile-de-France commence à baisser, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que ceux qui sont vaccinés sont 25 fois moins susceptibles d’être hospitalisés par corona et 4,5 fois moins susceptibles d’être infectés que ceux qui ne sont pas vaccinés.

93 pour cent des adultes en France ont reçu au moins une dose du vaccin, et 91 pour cent. 62% ont été complètement vaccinés. Les adultes ont déjà reçu la dose de rappel.

Pour 97,8 pour cent. Les infections en France représentaient la variante Omikron, et 2,2 pour cent. Delta, a déclaré le Premier ministre. Le Costex a noté que les écoles en France étaient ouvertes, avec seulement 3,2 %. Les classes sont fermées sur la cinquième vague de l’épidémie, ce qui démontre l’efficacité de la stratégie de dépistage de masse.

La semaine dernière, 12 millions de personnes ont été testées pour la présence du virus corona – a souligné le Premier ministre. Depuis le 2 février, il a annoncé qu’il ne serait plus tenu de porter un masque à l’extérieur. Le travail à distance dans les entreprises où son introduction est possible n’est plus obligatoire.

Dès le 16 février, le Premier ministre a annoncé la réouverture des discothèques et autorisé la tenue de concerts. Les niveaux de consommation dans les bars et les stades seront également rétablis.

“C’est une décision historique”, ont écrit les médias autrichiens. Jeudi soir, les députés du Conseil national ont adopté une loi sur le vaccin obligatoire mondial contre le COVID-19. Ces règles s’appliquent aux résidents autrichiens de plus de 18 ans.

“Après un débat long et houleux, l’une des règles les plus controversées de ces dernières décennies a été adoptée par le Parlement”, a déclaré succinctement Kronen Zaitung. Auparavant, il y avait eu des débats houleux au parlement sur la question, avec des manifestations devant le Hofberg et dans le centre de Vienne.

Il est entendu que la loi entrera en vigueur début février et prendra effet à partir de la mi-mars. Ce mois et demi, entre autres, vise à aider ceux qui n’ont pas encore été vaccinés à se faire vacciner.

Le Conseil fédéral votera sur le projet de loi le 3 février, et il pourrait être adopté à la majorité simple de la coalition gouvernementale, de l’OeVP et des Verts.

La loi sur les vaccins s’applique aux personnes de 18 ans et plus vivant en Autriche. Ceux qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19 doivent être vaccinés avec l’un des produits approuvés. Le non-vaccin peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 3 600 (sauf exemption en raison d’une condition médicale ou d’autres conditions médicales).

En Italie, le développement de la courbe d’infection est retardé, mais le nombre de décès dus au COVID-19 est élevé. Au cours de la dernière journée, 385 personnes sont décédées et plus de 188 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. 1,1 million de tests ont été effectués. 17% des tests étaient positifs. Selon les archives officielles, plus de 2,6 millions de personnes sont actuellement touchées dans le pays.

La situation dans les hôpitaux est stable. Plus de 21 000 personnes ont été touchées, dont environ 1 700 en réanimation. Kimbe Nino Cardabellotta, président de la Fondation médicale, a analysé des données montrant qu’il y a eu un ralentissement significatif du développement des infections cette semaine. Il a déclaré dans une interview à la radio que le pic de la vague approchait et que le nombre d’infections commencerait à baisser la semaine prochaine.