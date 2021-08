Nous sommes une force dans la production de pommes de terre. La France est à la traîne et nous rattrapons l’Allemagne

Il n’y a pas de sécheresse, il y a des pommes de terre. Grâce à cela, le temps où la France était en avance sur la Pologne dans leur production a été oublié pendant un certain temps. Les agriculteurs ont décroché le jackpot et mis de côté plus de champs pour les pommes de terre l’année dernière.

Il n’y a pas d’interdiction de sécheresse pour l’agriculture cette année, donc la récolte s’est considérablement améliorée. Ceci est particulièrement évident dans le cas des pommes de terre

L’année dernière nous avons collecté plus que la France, nous avons approché le leader européen, c’est-à-dire l’Allemagne

Comme l’a noté le président de l’Association polonaise de la pomme de terre, après l’enquête agricole, il a été révélé que les rapports précédents sur les performances des exploitations polonaises étaient faux.

La modification des données après le recensement agricole montre que nous pouvons déjà avoir un potentiel de récolte plus élevé que les Français. Certains agriculteurs, les pommes de terre sont allées sous terre

Les Polonais mangent encore beaucoup de pommes de terre. Nous en achetons plus que tout autre légume

Nous étions encore il y a 14 ans Leader de la pomme de terre en EuropeMais les Allemands ont pris les devants depuis. Non pas parce qu’un grand champ à l’ouest de l’Oder a été soudainement affecté à la culture. Non, tout fonctionne comme sur des roulettes là-bas et 275 mille. Hectare est allé aux pommes de terre, et maintenant c’est presque le même. En 2020, il était de 274 000. H, et 270 mille cette année. H.

Les pôles sont différents. Nos agriculteurs essayaient constamment de changer quelque chose. Ainsi, l’année dernière, 359 000 ont été plantés pour les pommes de terre. Hectares, soit plus depuis 2012 19% de plus qu’en 2019 – Il découle des données d’Eurostat. Et il y a eu des conséquences.

Les agriculteurs avaient du nez car il faisait beau, principalement de la pluie. Puis la récolte a continué. Contrairement à 2019, il n’y a pas eu de sécheresse et nous avons pu récolter le plus possible dans les champs 9,06 millions de tonnes Pommes de terre, à savoir. Jusqu’à 40 % de plus par an. C’est le meilleur résultat depuis 2011.

En conséquence, au premier semestre 2021, seulement 101 000 ont été importés en Pologne. 211 mille tonnes de pommes de terre à la place. Des tonnes comme l’année dernière. Complètement dominé les magasins de pommes de terre de la récolte nationale. Nous n’avons dépensé que 121 millions de PLN en importations, soit 53 %. Moins d’un an – selon le Bureau fédéral des statistiques.

Avec une récolte de 9,06 millions de tonnes Nous avons terminé deuxième en Europe qu’en Allemagne. Ils ont collecté 11,7 millions de tonnes, soit 10 pour cent. Année après année et en même temps très élevé depuis 2011. Nous sommes en avance sur la France, où les rendements ont effectivement augmenté, mais seulement de 1,3 %. y / y à 8,7 millions de tonnes, bien que 3,5 pour cent. D’autres champs ont été assignés à y cultiver.

En conséquence, les fans du régime à base de pommes de terre sous diverses formes sont ravis, car pendant la sécheresse d’il y a deux ans, le prix d’un kilo de variété de graines de coton sur le marché du Bronze près de Varsovie était de 2,25 PLN, l’année dernière seulement 0,5 PLN. Prix ​​actuels au 20 août 1 PLN par kilo, ce qui est encore moins de la moitié de celui de 2019 sec.

Faible niveau de rendement. Es-tu sûr?

Effectivement, les Allemands et les Français, selon les données statistiques, nous ont battus au pouvoir. Allemagne 24 pour cent sont dépensés pour les récoltes. Champs inférieurs aux poteaux, et le rendement est de 29 pour cent. Super. 40 % des Français aux champs. Les petites collections ne représentent que 4 pour cent. Meugler

D’ici 2020, l’Allemagne aura collecté près de 43 tonnes par hectareEt 40 tonnes françaises. Il existe des récoltes à l’hectare similaires : Pays-Bas, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne et Irlande. Selon les chiffres officiels de l’année précédente, les perches ne peuvent collecter que 25 tonnes par hectare. C’est le 13e pire résultat en Europe, ou – si vous voulez – le 20e meilleur résultat.

Quelle est la raison de notre faible position en Europe ? De très petites exploitations, un faible niveau de modernité ? Ni l’un ni l’autre. Wojciech Novaki, président de l’Association polonaise de la pomme de terre, pointe un manque de données à la disposition du Bureau central des statistiques, donc d’Eurostat. Données Eurostat de l’année dernière pas encore Données de l’enquête agricole. Et ceux-ci ont radicalement changé les statistiques.

D’ici 2020, Eurostat rapporte que 359 000 seront alloués aux pommes de terre en Pologne. Ha c’est Les données pour l’année en cours ne sont que de 210 000. H. Non pas parce que les agriculteurs abandonnent soudainement leurs récoltes en masse.

– Cette année, il montrera toute sa splendeur, car jusqu’à présent le rendement en 2019 n’a pas officiellement dépassé 300 quintaux par hectare (30 tonnes). Cependant, l’enquête agricole a montré qu’il Il y a une petite superficie en culture, et même un tiers est petit. Les petites fermes, les plantations gérées de manière inefficace, sont restées sans culture sans fertilisation, de sorte que le rendement moyen par hectare est en fait plus élevé que jamais calculé – explique Wojciech Novaki.

– Au cours des 10-15 dernières années, personne n’a identifié un rendement aussi faible en Pologne. Les agriculteurs professionnels qui ont participé à la formation ont été surpris que quelqu’un ait récolté si peu. Maintenant, Awl est sorti du sac – cette fois, nous l’évaluons Environ 220 000 ont été cultivés l’année dernière. H (Et pas 359 mille hectares.) Cette année, le rendement sera de plus de 100 quintaux par hectare – environ 350 quintaux par hectare – a déclaré le président de l’Association polonaise de la pomme de terre.

Nous avons changé et c’est encore mieux. À 220 mille. Ha l’année dernière La récolte est de 41 tonnes par hectare, ce qui est plus élevé qu’en France.

Pommes de terre souterraines

– Jusqu’à présent, un certain nombre de fermes récréatives ont participé à la culture. Ce phénomène n’existe pas en Occident. Cependant, à partir de 2020, nous avons un registre des entreprises professionnelles. Un agriculteur non enregistré ne peut pas vendre des pommes de terre intactes – Décrit Wojciech Novaki.

– Certains agriculteurs ont eu du mal à vendre lorsque la récolte était bonne. S’ils avaient un peu, jusqu’à un demi-hectare à cultiver, ils auraient arrêté la production – ajoute-t-il.

Cependant, il y a et “Pomme de terre souterraine “. Tous les agriculteurs ne veulent pas des expériences sur la tête et ne veulent pas produire et vendre officieusement, c’est-à-dire dans le bazar.

J’écris sur les pommes de terre souterraines dans le dernier numéro de “Top Agra”. Une partie des fermes n’a pas voulu se révéler pour ne pas être impliquée dans l’étude gouvernementale. Une partie du métro n’est pas commercialisée. Mais d’un autre côté, personne ne contrôle tous les marchés, La gastronomie ne vérifie pas où vont les pommes de terre. Et cela n’aide pas à empêcher la propagation de la bactériose. Il y avait une idée avec une expérience de morceau, mais elle n’a pas vu la lumière – a commenté Wojciech Novaki.

Combien d’agriculteurs sont passés à l’économie souterraine et quelle est l’ampleur de l’événement ?

– La zone de cendres est estimée à plusieurs dizaines d’hectares, Surtout dans les voïvodies de Petite-Pologne, des Basses-Carpates, de Mazovie et d’Etsky. Dans les autres provinces, il est récolté sur de vastes superficies. Cependant, Novaki dit que jusqu’à 1,5 hectare ne peuvent être cultivés que pour un usage personnel et que le fourrage de pommes de terre est trop cher.

Il pense que nous ne devons pas nous forcer vers des potentiels comme l’Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas.

– En Occident, plus de 400 quintaux sont récoltés à l’hectare – mais ne passez pas par là. La chasse aux rendements des cultures n’est pas la preuve d’un véritable potentiel agricole. L’écologie et la qualité ne sont pas des rêves à haut rendement. Jusqu’à présent, le système low-cost en Pologne a en fait été l’équivalent de l’environnement – explique le chef du SPZ.

Comme il le souligne, les Polonais préfèrent toujours les pommes de terre. Nous achetons environ 90 kg par personne et par an, c’est-à-dire. Comme tous les autres légumes.

– Certains d’entre eux sont définitivement des chips et des frites. Mais nous achetons 72kg neufs, explique Wojciech Novaki.