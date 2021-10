Nous devons montrer au Royaume-Uni que le Brexit est néfaste, selon la France

Le Premier ministre français a déclaré qu’il fallait montrer à la Grande-Bretagne que le Brexit est “nuisible” et a appelé à soutenir le durcissement des sanctions sur le conflit sur la pêche, a rapporté The Telegraph. Jean Castex a écrit une lettre à Ursula von der Lein, la présidente de la Commission européenne, pour tenter de soutenir la position ferme de la France sur Londres. Dans une lettre adressée jeudi au président de la commission, Costex a écrit : “… il semble impératif que l’UE montre son plein engagement à se conformer pleinement à l’accord signé avec la Grande-Bretagne et à faire valoir ses droits de manière ferme et uniforme”.





“Nous devons faire comprendre aux citoyens européens que le respect des promesses faites n’est pas une négociation et que quitter l’Union est plus nocif que d’y rester.” Paris menace d’augmenter les restrictions sur les bateaux britanniques, de retenir les bateaux de pêche britanniques dans les ports français, de ralentir les procédures douanières en Galilée et d’augmenter les tarifs énergétiques de Jersey si les pêcheurs français n’obtiennent pas davantage de licences pour accéder aux eaux britanniques. Vendredi, Boris Johnson a promis de “faire tout le nécessaire pour protéger les intérêts de la Grande-Bretagne” et a averti que Londres riposterait si la France emboîtait le pas. Johnson a déclaré qu’il y avait “des troubles” dans les relations anglo-françaises, avertissant que la décision des autorités françaises de saisir un navire de pêche britannique violerait le droit international. La France soutient ouvertement que le Royaume-Uni devrait être puni pour le Brexit, selon le gouvernement britannique – ce qui est rarement exprimé publiquement par les ministres européens.

READ Best Sac Armani Femme: les meilleurs choix pour tous les budgets Johnson doit rencontrer le président français Emmanuel Macron dimanche pour la première fois en quatre mois. Macron pense que la “crédibilité” internationale de la Grande-Bretagne est en danger. Le président français a déclaré au Financial Times : « Si vous négociez un accord pendant de nombreuses années et puis, quelques mois plus tard, faites le contraire de ce qui a été décidé contre votre gré, ce n’est pas un grand signe de votre crédibilité. Vendredi soir, la France et le Royaume-Uni ont affirmé que ce dernier avait violé l’accord commercial post-Brexit entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne.