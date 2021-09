Nos rues sont grises. Prenons l’exemple de la France ?

Les rues et les prairies de Tricity sont en cendres. Photo par Ewelina Oleksy / Trojmiasto.pl

La France a une idée pour une révolution de la cigarette et des ordures. Le gouvernement local a annoncé qu’il introduirait des réglementations qui seront imposées aux compagnies de tabac avec le coût de la collecte des mégots de cigarettes dans la rue. Nous attendons un exemple des Français, car les rues – y compris celles de Tri-City – ressemblent à un grand gris.

Au départ, confession : Rien à vanter, mais je fume moi-même. Cependant, je suis fortement opposé aux détritus, et quand je regarde mes pieds quand je quitte la maison, mes mains tombent immédiatement. Nos rues sont grises. Aujourd’hui, il m’a fallu deux minutes pour me rendre dans le magasin le plus proche pour valider cette thèse.

Les animaux sont partout – dans les prairies, les parkings, les trottoirs, sur le sable de la plage. Selon les estimations de l’OMS, jusqu’à 65 pour cent. Les mégots de cigarettes ne finissent pas dans le réservoir, mais dans l’environnement.

En France, on dit : Assez. Parce que Il a été décidé que les compagnies de tabac factureraient le coût du nettoyage des mégots de cigarettes dans les rues là-bas. Ces coûts sont estimés à 100 millions d’euros par an. Selon les données françaises, 23 milliards d’animaux de compagnie sortent chaque année dans la rue.

Le ministre français de l’Environnement a déclaré qu’il était normal que les producteurs d’ordures paient pour le nettoyage, pas pour les contribuables. Barbara Pompéi.

Il est difficile d’être d’accord avec cela, puisqu’il n’y a aucun moyen de réglementer les fumeurs d’ordures, laissez ceux qui les produisent en ressentir les effets.

READ Gains des joueurs de football en France - Ligues étrangères - France - Evénements Un problème commun sur les plages de Tricity.

La chute de particules est l’un des comportements les plus courants qui augmentent les émissions de microplastiques dans l’environnement.

Le mégot revient avec le poisson dans l’assiette

Les mégots de cigarettes sont toxiques pour le sol, l’eau et les organismes qui y vivent, se retrouvant avec des produits chimiques toxiques et des micro-plastiques, et plus probablement avec des composés pathogènes, des virus et des bactéries.

A lire aussi :



Il est temps d’introduire une interdiction de fumer sur les balcons

Par exemple, lorsqu’un poisson l’avale, il a plus de chances de nous revenir avec le poisson dans l’assiette.



Les rues et les prairies de Tricity sont en cendres. Photo par Ewelina Oleksy / Trojmiasto.pl

99% des cigarettes disponibles dans le commerce contiennent un filtre en acétate de cellulose, qui peut prendre des décennies pour se décomposer complètement. Comme l’a souligné le ministre français de l’Environnement, un mégot de cigarette polluerait 500 litres d’eau.

Introduire des cendres “simples” que les gens peuvent transporter (cette solution fonctionne déjà dans certains pays),

Installer plus de poubelles pour les cigarettes,

Créer un nouveau système de collecte et de recyclage des mégots de cigarettes.

Prenons l’exemple de la France, les campagnes d’éducation ne suffisent pas

Gdańsk est actuellement dans une campagne éducative “C’est le chemin vers la mer Baltique. Ne jetez pas de plastique à l’intérieur.”

Dans ce cadre, sur une vingtaine de trottoirs, près des puits d’égouts, il y a des peintures qui font prendre conscience que ce qu’on jette dans les égouts ou directement dans la rue empoisonne l’environnement et finit dans nos assiettes. Les graphiques montrent une grande variété de déchets – y compris. Juste le mégot de cigarette.

READ Tokyo 2020. Fabian Trisca : ont été les meilleurs de la circonscription française. Cela n'arrive généralement pas De telles peintures sont récemment apparues dans de nombreux endroits à Gdańsk.

Je ne suis pas opposé à des campagnes comme celle-ci car même si nous parlons de quelques personnes qui changent leur comportement à cause de cela, je pense que cela vaut la peine d’essayer d’atteindre les gens avec le message.

Mais que ce soit clair – De telles campagnes sont un coup doux à la tête, et pour que quelque chose change vraiment, vous avez besoin d’un fouet. Ce fouet est précisément la solution française, donc j’attendrai que le gouvernement polonais prenne l’exemple français et introduit des termes similaires.