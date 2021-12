Nokia prépare un moineau avec Exynos

Nokia fabrique un nouveau téléphone avec la puce Samsung Exynos. On dirait que les Finlandais ont décidé de collaborer avec un autre designer.

Nous vivons au 21ème siècle et l’électronique est derrière presque tout. Si oui, Samsung avait-il vraiment un moineau ? Oui, c’est le nouveau téléphone du finlandais HMD Global. Nokia Suzuki (Suzume en japonais est un oiseau) sera un autre smartphone du constructeur européen. Jusqu’à présent, Nokia mobile s’est déjà associé à Qualcomm et MediaTek. Plus tard, les Chinois Unisok ont ​​rejoint le groupe. Comme vous pouvez le voir, les Finlandais ont décidé de coopérer avec tout le monde. Nous allons maintenant examiner Nokia avec Exynos.

ce serait un modèle Exynos 7884B. Malheureusement, c’est une unité très faible. Il a été construit sur l’ancienne technologie 14 nm. On dirait que nous avons affaire à un smartphone très économique. Le prochain téléphone est apparu dans la base de données Geekbench Benchmark. Il a passé Tester Geekbench 5.4.3 Et réussi 306 points Test d’un centre et 1000 points Dans le test multicœur. Nous avons également appris que l’appareil sera 3 Go de RAM. L’utilisateur recevra le package complet Android 12.

