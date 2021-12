Noël en France. Ils ont beaucoup de traditions culinaires – vidomosi

Des soldats polonais travaillent pendant les vacances à la frontière avec la BiélorussiePhoto : PAP / Wojtek Jargiło

– Quand nous sommes montés devant l’établissement, l’ambiance était festive : beaucoup de neige, la musique de Trojka. Cependant, lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment, il n’y avait pas un seul sapin et décorations de Noël. Notre cœur s’est senti chaud dans une pièce : tout le site était rempli de colis et de cadeaux pour les joueurs – raconte notre correspondant. – Les organisations et les écoles les envoient. Ce sont des choses normales : des fruits, un chocolat, mais c’est une question de gestes – Indique.

Les gardes-frontières savent à quel point c’est important et essaient de l’accomplir autant que possible. Le caporal Mathews Japlonsky du 1er régiment blindé de Varsovie ne se soucie pas de ce qu’il est de service pendant les vacances : il l’accepte comme une tâche à accomplir : – Nous sommes prêts à toute évolution de la situation. Quoi qu’il arrive, nous sommes prêts à réagir, a-t-il déclaré. – Des vêtements qui nous protègent des basses températures, nous avons suffisamment de vêtements chauds pour 12 heures. Surtout lors des patrouilles, un homme est constamment en mouvement et il a tout l’équipement – explique-t-il.

– Que ce soit le jour ou la nuit, nous faisons en fait la même chose. Les patrouilles sont pour deux ou trois personnes: nous nous parlons beaucoup et nous nous soutenons, donc ce service nous dépasse de la meilleure façon possible – explique Elvira Dudek, une policière du département de prévention de Keells. – Les gens ici sont très amicaux avec nous, à notre service, pour le travail que nous faisons. Nous sommes si heureux, surtout pendant les vacances, que nous ne pouvons pas passer du temps avec notre famille – ajoute-t-il.

Mateusz Wnuk, un sergent supérieur du département anti-émeute de la police à Ljublin, patrouille la frontière polonaise depuis novembre. Jusqu’à présent dans sa carrière, il a eu au moins un jour de Noël. C’est la première fois que cela n’arrive pas et, malheureusement, il ne retrouvera pas sa famille à Noël– C’est mon premier Noël, pendant lequel je ne verrai pas ma femme et ma famille – dit-elle tristement. – Quant aux rituels festifs, j’ai pu décorer le sapin de Noël. Rien d’autre – il est d’accord.

Les chefs se sont occupés de l’ambiance festive et de la nourriture : – En marchant dans l’allée, vous pouvez sentir les plats du réveillon de Noël. Le cuisinier a tout préparé avec une petite pause pour presque 24 heures de sommeil. Il y a des pots de 50, 80 litres, et c’est très amusant ! – Dit Paweł Turski. – Lorsque vous allez acheter de tels articles pour le réveillon de Noël, le premier ou le deuxième jour de Noël, non pas avec un chariot au magasin, mais dans un entrepôt spécialisé à Piala Podlaska – explique-t-il.

***

Titre de l’émission : Nous vous invitons à Noël

Mener: Tomas Miara

Auteur du rapport : Pavel Dursky

Date de sortie: 25.12.2021

Heure de diffusion : 7.38

